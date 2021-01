Racing repatrió a Schelotto de la Premier League

El mediocampista Ezequiel Schelotto arribó este jueves a Buenos Aires para convertirse en las próximas horas en el primer refuerzo de Racing, motivado por la "ambición de la Copa Libertadores" y la renovación con Juan Antonio Pizzi al frente del equipo.

Schelotto -que tendrá su debut en el fútbol argentino, ya que su carrera profesional la hizo íntegramente en Europa- reconoció que restan detalles para que, luego de los estudios médicos de rigor, firme su contrato con la Academia.



El jugador de 31 años tuvo un último paso por el Brighton de la Premier League de Inglaterra -donde finalizó su contrato en agosto pasado- y jugó su último partido en junio, frente al Arsenal.



"Son muchas sensaciones las que me están pasando por la cabeza. Sería mi debut en el fútbol argentino. Estoy muy contento. Todavía faltan los últimos detalles y tendré que ir a hacer la revisación médica", aseguró Schelotto.



El también defensor, que en la temporada 2019/20 jugó ocho partidos en Premier y uno en la FA Cup, reconoció que habló "con todos los de Racing", que estuvieron "muy disponibles" a la hora de pensar no sólo en él sino también en su familia.



"Faltan pocos detalles y después podré decir con certeza que soy jugador. Estoy con muchas ganas, contento, con ganas de conocer a los chicos y con mucha ilusión", explicó el surgido de Banfield y que en 2008 se fue al Cesena de Italia.



Sobre los motivos que encaminaron la decisión de volver a la Argentina, el jugador, que se puso la camiseta de la selección italiana, afirmó: "Fue un año muy difícil el último que pasamos. Sentía que no tenía que pensar más en mí y me di cuenta de que lo mejor era estar más cerca de mis familiares. A principios de año me senté con mi mujer y le comenté que tenía muchas ganas de jugar en el fútbol argentino. Ella lo entendió, después empezaron a aparecer muchos equipos y Racing fue el que dio el pie final".



Por último habló sobre los objetivos deportivos que afrontará con la Academia, reciente cuartofinalista de la Copa Libertadores. "Racing es un club muy importante. En los últimos años ganó dos torneos, la final contra Tigre. Pienso que también la ambición de jugar la Copa Libertadores es algo que me motivó", reconoció.

"Al jugar mucho tiempo afuera, en Italia, Portugal e Inglaterra, el hincha no me conoce mucho, pero la verdad es que soy un jugador con carácter, que lucha hasta el último minuto, que le gusta correr, que no da una pelota por perdida y físicamente me encuentro bien, nunca dejé de entrenar. Estoy con muchas ganas, no creo que me cueste mucho adaptarme a lo físico", concluyó Schelotto.