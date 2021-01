Oposición y movilización vecinal contra un desmonte en Rivadavia 

Desde Joaquín V. González

Se realizó en Joaquín V. González la audiencia pública por el desmonte que pretende realizar la empresa Cresud en el departamento Rivadavia. Hubo una protesta de movimientos sociales y oposición de expositores. Además, la gente manifestó sorpresa por la asistencia del diputado Carlos Zapata y de empresarios de la zona para avalar y pedir la aprobación del proyecto de deforestación.

El proyecto de cambio de uso de suelo pretende desmontar una superficie de 3.383,45 hectáreas, que se ubican en Rivadavia Banda Sur, en el establecimiento Los Pozos para la explotación agroganadera. El licenciado de relaciones institucionales de Cresud, Benjamin Sáenz, explicó a Salta/12 que se trata de una zona "habilitada en el ordenamiento territorial", dijo que se relevó que hay especies nativas autóctonas, pero "no hay ninguna en peligro de extinción, en el proyecto que se presenta", e indicó que "la mitad de toda la superficie está destinada al cuidado de bosque nativo y la biodiversidad". La firma se comprometió a dejar como reserva 3.389,20 hectáreas.

La jefa del programa de Audiencias Públicas de la Provincia, Antonella Pereyra, destacó la alta participación del público en la audiencia que se realizó con la sala llena y cumpliendo los protocolos por la covid-19. “Antes no era así y ahora podemos ver que la gente está participando, se está movilizando e incluso consultan los expedientes”, afirmó; añadió que no hubo presentaciones formales contra el proyecto de desmonte pero “sí bastante oposición” en el desarrollo de la audiencia.

El Movimiento Territorial de Liberación Rebelde (MTL) y el Partido Obrero se manifestaron contra el proyecto de desmonte.

“Tenemos un comedor y merendero en Salta Forestal, nosotros estamos con la gente que vive en los puestos. Hace tres años hubo una inundación y nosotros sabemos que son producto de todos los desmontes que hay. Hay gente que ha sufrido y no ha podido recuperar ni su casa ni sus tierras, el agua les ha llevado también los animales. Estamos en contra de este proyecto porque la gente que fue desplazada e incluso que se vino a vivir a J. V. González fue la que más sufrió”, sostuvo la referenta del MTL, Alicia Pomo. Para contrarrestar los discursos de desarrollo y progreso, señaló que los habitantes del Centro 25 de Junio “viven en casillas de madera, no tienen agua ni luz”.

La ex senadora Gabriela Cerrano (PO) intervino en la audiencia. Sostuvo que Salta tiene el índice de desmonte más alto del mundo. Planteó que Cresud es una empresa que está ligada a otros emprendimientos inmobiliarios como Irsa, "tiene el antecedente de explotar Salta Forestal y de no pagar el canon", afirmó. Recordó que la organización Greenpeace descubrió que Cresud realizó un "desmonte ilegal", y que la investigación no avanzó: "Deberían tener prohibido solicitar más desafectaciones de tierras para seguir desmontando", manifestó.

Cerrano afirmó que los empresarios "mienten" con el discurso del "desarrollo agropecuario, porque está demostrado que cuanto más se expande la frontera agropecuaria más crece la pobreza". Precisamente, detalló que los índices más negativos están en Rivadavia y en Anta.

Mientras se desarrollaba esta audiencia por desmonte, el MTL también cortó la ruta nacional 16 en el marco de una jornada nacional por asistencia alimentaria para comedores y merenderos.

El ambientalista Eric Zamora, vecino de la zona, aseguró que Anta es el segundo departamento más pobre de la provincia (detrás de Rivadavia), pese a que es una de las principales zonas de producción ganadera y agrícola del noroeste argentino. Propuso pensar en la complejidad de las problemáticas ambientales y cuestionó un modelo “ecocida” que se implementa en este territorio. Invitó a oponerse al proyecto de deforestación y a movilizar en las calles por la conquista de los derechos, “no en audiencias como estas con ingenieros y técnicos que avalan el desmonte”.

Diputado pidió aprobar el desmonte

El diputado olmedista del partido Ahora Patria, Carlos Zapata, viajó hasta Joaquín V. González para posicionarse a favor del desmonte de Cresud. El legislador argumentó que el “desarrollo agropecuario” es “muy importante para el desarrollo de la provincia”. “Como legislador y salteño me interesa que se dé cumplimiento al ordenamiento legal. De ninguna manera yo estaría a favor de cualquier emprendimiento que viole la Constitución o las leyes que se emitieron para hacerla aplicable”, sostuvo.

“Considero que en este proyecto en particular se han dado los extremos que establece la ley, se ha hecho el estudio (de impacto ambiental y social)", está en una zona "donde se permite el uso de la tierra, corresponde a la autoridad administrativa autorizarlo. (…) También se le ha dado mucha importancia al aspecto de la responsabilidad social empresaria”, enumeró. Y remató: “Considero que este proyecto es el más beneficioso de la provincia que debe ser aprobado”.

El legislador además cuestionó el concepto de responsabilidad social empresaria, "en un país normal no debería existir", afirmó. "La única responsabilidad social que debiera tener un empresario es pagar los impuestos porque el Estado es el gran distribuidor del ingreso, debería llevar el bienestar a toda la población. Pero en este Estado en su mayoría corrupto, los impuestos no vuelven a la comunidad sino que engrosan campañas electorales, bolsillos de funcionarios”, aseveró.

A su vez, los postulados del diputado fueron criticados en la audiencia, y en la calle vecinos y vecinas que manifestaron ante Salta/12 que hay mucha desocupación, que falta el empleo genuino y pese a tener a las principales empresas agrícola ganaderas en tierras anteñas, en los sectores populares no alcanzan a comprar los alimentos que allí se producen.

Por otro lado, el ingeniero agrónomo Fabián Guanini, apoderado de la empresa Agrodesmontes, habló en la audiencia a favor de Cresud: “Somos productores agropecuarios, estamos al servicio del desarrollo de este tipo de proyectos”, sostuvo, dijo que en su caso emplean a 40 personas.