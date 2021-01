Piden en Joaquín V. González la destitución del concejal acusado de abuso

Familiares de la víctima con el apoyo de vecinos y vecinas se manifestaron frente al Concejo Deliberante de Joaquín V. González solicitando la destitución del edil Rubén Palmero, quien fue detenido e imputado por intento de abuso sexual en perjuicio de un adolescente de 16 años.

Los concejales se reunieron para tratar un pedido de licencia que realizó ayer el acusado, pero que le fue rechazado por mayoría. En cambio, se aprobó tratar un proyecto de resolución para que se apliquen facultades disciplinarias y se lo excluya por incapacidad moral. Hoy habrá una sesión extraordinaria.

"Nosotros estamos apoyando porque no queremos que pasen más estas cosas en la sociedad. Estábamos frente al Concejo Deliberante pero nos pidieron que nos callemos un poquito para que ellos puedan (debatir), por eso vinimos a la plaza. De acá no nos vamos hasta que nos den una respuesta favorable porque este señor tiene que ser destituido. Le dije al concejal Pablo Cuéllar que apuren las cosas y saquen a este edil que no tiene capacidad moral", dijo a Salta/12 Walter Lescano, uno de los manifestantes que ofició de vocero, un hermano del denunciante que estaba ahí presente prefirió no hablar.

Según contaron, el adolescente es parte de una familia humilde que no recibe ningún tipo de asistencia. Lescano precisó que hasta el momento el chico no tuvo asistencia psicológica. "Por el momento nadie se acercó, no sé qué pasa. Los que van todos los días son policías e investigadores y sigue el proceso. Esperamos que la asistente social de Joaquín V. González vaya, se solidarice con la familia y ayude a esa gente", sostuvo.

Palmero era el presidente del Concejo Deliberante, pero ante su detención, asumió la presidencia interina el concejal Juan Pablo Cuéllar (UCR), quien informó a Salta/12 que hoy se realizará una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de sanción disciplinaria para el edil que fue presentado por las concejalas Ana Silvia Sarmiento, Macarena Navarro, Cintia Cajal, Julieta Nieto y el concejal Sebastián Pérez. En la reunión de ayer faltaron los otros miembros del órgano deliberativo, Nicolás Luna y Pablo Villagra.

Cuéllar explicó algunos detalles del proceso. "Se le tiene que dar el derecho a la defensa a Palmero para que pueda acercarla por escrito en este caso en un plazo de tres días. Después se tiene que convocar a otra sesión extraordinaria a los fines de que el Cuerpo tome una consideración en relación a lo que se ha presentado y a la defensa ejercida por Palmero", precisó. Indicó que para la destitución se requiere el voto de los dos tercios de miembros del Concejo.

Cuéllar también detalló que recibieron un pedido con firmas de familiares vecinos y vecinas para destituir al edil.

"Sin duda alguna esto afecta a la institución. Él era el presidente del Concejo Deliberante. Veníamos estudiando otros antecedentes porque en otros municipios se han dado estas situaciones", afirmó. También dijo que para tratar la conducta de Palmero no necesitan esperar la sentencia judicial.

Palmero además de edil es docente de historia, Lescano sostuvo que evalúan realizar un pedido al Ministerio de Educación. "Que esto no vuelva a pasar, queremos vivir en paz los gonzaleños, que los adolescentes y jóvenes puedan salir libremente en esta ciudad, y que vuelvan sanos y salvos a la casa. Pedimos seguridad y tranquilidad. Hay cámaras de seguridad en la zona céntrica pero en los barrios es otro cantar, necesitamos que mejoren la calidad de iluminación", señaló.

Además, contó que ayer se autoconvocaron de distintos barrios para que no haya más víctimas. Los manifestantes pedían que la Justicia dicte una "pena ejemplicadora" y que se le aplique una sanción en el Concejo Deliberante y en el Ministerio de Educación.



La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Palmero, de 46 años, por tentativa de abuso sexual simple. En el proceso interviene la Asesoría de Menores, que participó en la declaración testimonial del denunciante.



El padre del adolescente relató que el domingo de la semana pasada, después de que su hijo llegara a la casa muy alterado y con sangre en las manos, le contó que fue interceptado en la vía pública por Palmero, quien circulaba en una motocicleta sin patente.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el adolescente manifestó que Palmero ofreció llevarlo al río Juramento, donde supuestamente sus amigos estarían bebiendo. Él se negó y siguió caminando, pero fue interceptado de nuevo por el acusado en otro sector, donde le ofreció llevarlo hasta su domicilio, por lo que el chico accedió y subió a la moto. Pero el concejal se desvió y lo llevó hasta el camino vecinal por el que se va al paraje El Algarrobal, "donde el acusado bajó y comenzó a amenazar a la víctima con someterlo sexualmente o lo mataría, con un hierro en la mano".

La Fiscalía detalló que el chico declaró que Palmero lo empujó contra unas chatarras, momento que aprovechó para golpearlo con un pedazo de ladrillo en la cabeza, hubo luego un forcejeo en el que resultó con lesiones pero logró escapar.

Una testigo, que se encontraba con una amiga, confirmó el ingreso de la moto al basural con dos ocupantes y los posteriores pedidos de auxilio. Una de esas mujeres llamó a la policía, pero el acusado ya había escapado del predio. El denunciante declaró que no conocía a Palmero más que por el saludo cotidiano y que antes de los hechos, le había ofrecido un trabajo de desmalezamiento. Agregó que sus amigos le dijeron que no tenían previsto juntarse a beber con “el profe” en el río y que cuando éste lo abordó, ya sabía que mentía al respecto.

La Fiscalía informó que de acuerdo a las declaraciones recabadas, el concejal habría mantenido charlas de contenido sexual con otros adolescentes. Palmero se encontraba detenido en la Comisaría 50 de Joaquín V. González, pero ayer fue trasladado a Metán. El juzgado de Garantías 1 rechazó un pedido de la defensa, ejercida por el abogado Rafael Reina, para que cese su detención.