El relato de la madre del niño secuestrado de una colonia en Caballito

La mamá del nene que fue secuestrado en el barrio porteño de Caballito, aseguró que la mujer que retiró a su hijo de la colonia "se lo llevó por la fuerza" mientras que dijo que desde la institución "nadie se comunicó" con ella. Fernanda, la madre del pequeño, se mostró consternada además porque "el club no está lleno de nenes", tras lo cual señaló: "Cuando nos encontramos lloramos los dos, pero no le volví a preguntar porque no le quiero generar miedo".

La tía del menor, que fue quien debía retirarlo a la salida de la colonia, también se mostró angustiada. "Lo que le pasó a mi sobrino le puede pasar a cualquiera. Llegué a retirarlo y me dijeron que se lo había llevado la niñera. Pasó media hora desde que llamé al 911 hasta que apareció", dijo.

"Vine 15 minutos antes como todos los días y esa persona vino antes. ¿Nadie la vio que se llevó a mi sobrino de la mano? Mi sobrino le gritó al profesor y el profesor estaba en otra sintonía", afirmó.

El hecho se registró ayer al mediodía en una colonia de vacaciones del "Club Oeste", ubicada en José María Moreno al 400, cuando una mujer de 35 años simulando ser familiar del niño lo retiró del lugar sin que los responsables advirtieran la situación.

Los responsables de cuidar al niño se percataron de lo ocurrido cuando la tía del nene, de nombre Marcela, fue a retirarlo y se dieron cuenta de que ya no estaba en el lugar. Ante esa situación, la tía del menor llamó inmediatamente al 911.

A partir de la descripción que se hizo de la mujer, un oficial ciclista de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad logró detener a pocas cuadras de la sede del jardín a la mujer con el niño, informaron fuentes policiales.

El hecho es investigado por el Juzgado Nacional Correccional y Criminal Número 14, a cargo de María Provitola, quien dispuso la inmediata detención de la mujer de 35 años y la intervención de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género.

La tía del niño aseguró que logró la descripción de la mujer desconocida que se llevó al nene por el testimonio "de una compañerita" que le contó a su madre que una mujer lo tomó de un brazo y lo sacó de la colonia.

"A los profesores se les escapó la tortuga y la que se da cuenta de todo es una nena", añadió la tía del niño y señaló que con la descripción de la ropa que brindó la niña pudo alertar a la policía que halló a la mujer y al nene en los alrededores del parque Rivadavia.