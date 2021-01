Respaldo científico a las medidas de cuidado de Formosa frente a la pandemia

Rodrigo Castro, doctor en Ingeniería, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, refutó las críticas que se realizan a las políticas de prevención del coronavirus implementadas en Formosa. “Tuvo una lectura de la necesidad de aplicar medidas y hacerlas cumplir con éxitos”, explicó Castro y remarcó que “en cantidad de muertes está a niveles de Nueva Zelanda y Australia”.

Castro forma parte de un grupo de tres investigadores especializados que trabajan en el desarrollo de una herramienta de modelado y simulación aplicada para hacer proyecciones de escenarios de evoluciones posibles de la pandemia. Los otros científicos son Daniel Feierstein (Untref-Conicet) y Ernesto Kofman (Ingeniería-UNR, Cifasis-Conicet). Los investigadores ganaron un subsidio de la convocatoria de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

A partir de su modelo de proyecciones, los investigadores desarrollaron un documento con recomendaciones de medidas para “demoler la curva de contagios”, que es lo que se necesita según enfatizó Castro. Esas recomendaciones están fundadas en análisis interdisciplinarios que combinan conocimientos de diferentes ramas de la ciencia y de la experiencia adquirida en la interacción con sectores políticos, académicos, de prensa, sindicales y de derechos humanos.

“Nosotros hemos sido contactados por funcionarios de salud de Formosa, como muchos otros gobiernos de jurisdicciones del país para contarles ideas y proyecciones alternativas desde el punto de vista de la simulación computacional, que es lo que hacemos. Y estas líneas fueron consideradas y puestas en una mesa. Creo que hemos sido consultados y la parte científica no ha sido ignorada”, dijo Castro en defensa de los fundamentos a partir de los cuales las autoridades formoseñas implementaron las políticas de cuidado frente a la pandemia.

Castro enfatizó que “Formosa en realidad tuvo una buena lectura de la necesidad de aplicar y de hacer cumplir las medidas” y en ese sentido advirtió que “aplicar medidas, proponer medidas y después no establecer ningún control para que se cumplan, es peor que no aplicarlas”. “A mi criterio una actitud de hacer cumplir las medidas con un éxito en términos de cantidad de muerte, digamos a niveles de Australia y Nueva Zelanda. Es decir, un éxito sanitario incontrastable”, agregó.

El científico aclaró también que el caso de Formosa “no se puede replicar en todo el país por las distintas realidades socioeconómicas que tiene nuestro país”. Al respecto dijo que no cree en “esto de copiar y pegar” y añadió que “el modelo Formosa para mí fue exitoso en Formosa, para la realidad de Formosa”.

La propuesta desarrollada por el equipo de Castro, Feierstein y Kofman tiene su base en el concepto de “no reaccionar viendo como viene la curva, porque esa es una foto fija no actualizada de la realidad”. Castro detalló que “para reducir, para aplastar la curva, para demolerla, que no fue el caso de Formosa que nunca tuvo que demoler nada porque impidió de movida que suba, no hace falta impactar con cierres durísimos para la sociedad que anula la actividad de una ciudad. Se puede hacer un diseño mucho más selectivo. Nosotros le llamamos ASPIE, por Aislamientos Selectivos Planificados e Intermitente”.