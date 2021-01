Con el escenario a cielo abierto

La Esencia de la Cumbia y Ayelén Beker hacían música en el Anfiteatro del Parque España para que más de uno se quedara asombrado al pasar por allí. Así como los músicos. “Hace rato que necesitábamos esto”, “estamos un poco nerviosos, pasó mucho tiempo”, decían entre canción y canción. El calor podía ser agobiante –lo era, fue el miércoles- pero el escenario, la luna redonda de fondo, las mesas y las gradas, aligeraban cualquier preocupación. Desde ya, todo acompañado de los correspondientes protocolos y distanciamiento. De este modo comenzó su andadura Cuando el Río Suena!, la atractiva propuesta musical que se extenderá a lo largo de siete sábados. Hoy a las 19.30 el Anfiteatro del Parque España (Mitre y el río) será para Las Chiruzas + Juan Iriarte, junto a Mercedes Ianiello en calidad de artista invitada.

Cuando el Río Suena! es una iniciativa compartida entre la Municipalidad de Rosario y Ciudad Futura, con el acompañamiento de Fundación Parque de España y del Ministerio de Cultura de Santa Fe. En diálogo con Rosario/12, la Secretaria de Cultura, Carina Cabo, señaló que “venimos trabajando durante todo el año junto con la provincia y en diálogo abierto, tratando de hacer aportes en conjunto, para evitar tener gastos innecesarios y ser productivos a la hora de dar respuestas a los ciudadanos y ciudadanas, así como también a los artistas, que son quienes nos están pidiendo este apoyo. En este caso con Ciudad Futura, a partir de una propuesta que nos parece muy interesante. Durante siete sábados tendremos un escenario a cielo abierto, podremos preservar todos los protocolos y acompañar a los músicos en esta necesidad de trabajo, cuando durante tanto tiempo estuvieron relegados”.

De igual modo, la directora provincial de Innovación Sociocultural, Florencia Lattuada, agregó que “a partir de que se pudo volver a la presencialidad con protocolos en diciembre, venimos trabajando para que un sector tan golpeado como el cultural pueda empezar a reactivarse, y eso es algo que se logra con el acompañamiento del estado, en este caso en articulación con Ciudad Futura, el Parque de España, y la Municipalidad de Rosario, con quien venimos trabajando durante toda la gestión. Es un hecho muy importante, porque es inédito, innovador, porque tiene que ver con colaborar y fomentar la producción local. Para que sea sostenible en un aforo reducido como propone el protocolo es necesario este aporte, que permita hacer girar la rueda para los artistas, los técnicos, los acomodadores, y todo lo que funciona cada vez que se hace un evento”.

Por su parte, el concejal Juan Monteverde distinguió también a la iniciativa como “una forma bastante inédita de coproducción de políticas culturales. Estoy muy contento, porque si esto funciona bien se va a poder replicar en otros lugares, espacios y formatos. Creo que la lógica tiene que ver con mostrar que cooperando, en vez de compitiendo, no solamente hacemos una sociedad mejor en términos de valores sino mucho más eficiente. Esto que estamos haciendo es algo que a cada uno por separado le iba a costar mucho más. Nos juntamos entre todos con un objetivo común, desde estamentos del estado y fuerzas políticas distintas, así como desde productoras diferentes, ya que cada fecha está producida por una productora; a la vez, en la barra se ayudan y colaboran desde los distintos espacios. Creo que eso es darle un mensaje a la sociedad, no sólo desde la cultura y la música, sino también desde qué tipo de sociedad vamos a construir después de la pandemia. Se habló mucho de qué aprendimos durante este tiempo, si lo que viene tiene que ver con dejar de competir y empezar a colaborar, creo que ganamos todos, sin mezquindades políticas ni problemas de cartel. Pensamos muchas cosas parecidas, otras quizás no, pero en algo estamos de acuerdo: hay que reactivar la cultura local, y acá estamos haciendo eso”.

Un dato de relieve es que el total de lo recaudado, entre entradas y barra de alimentos y bebidas, será para los artistas y productoras. Como distingue Lattuada, “es importante que el Estado y las fuerzas políticas estén presentes y de una manera público-privada, para que la entrada pueda ser accesible y que eso no afecte lo que pueda cobrar el técnico, sonidista o iluminador. Es importante entender que esto es un punto de partida y que es importante que todos, público y artistas, seamos conscientes del respeto a los protocolos y el distanciamiento, porque eso es lo que va a permitir que podamos continuar”.

La continuidad conoce de hecho más posibilidades. Así lo informa Carina Cabo acerca de la convocatoria para música en los distritos: “Esto significa que habrá seis escenarios más. Los músicos deberán inscribirse, y el dinero recaudado será puramente para ellos”. La convocatoria, destinada solamente a artistas de la ciudad, estará abierta hasta el 5 de febrero. La inscripción es en la página de la Municipalidad.

Las próximas fechas de Cuando el río suena! incluyen a Kunyaza + Los cuentos de la buena pipa (6 de febrero), Golden boyz + Loli Rentería + Agustín Pérez (13 de febrero), Matilda + Maia Basso (20 de febrero), Lichi + Otros colores (27 de febrero), Degradé (6 de marzo), Bad + Ele Mariani (13 de marzo).