La censura que busca imponer a través de una medida judicial el gobierno de Javier Milei para evitar la difusión del caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que tiene a su hermana entre las principales protagonistas, generó un repudio prácticamente generalizado. Solo referentes del PRO no encontraron en esta maniobra algo para criticar. En tanto, los organismos de derech