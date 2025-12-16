Omitir para ir al contenido principal
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad

Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia

La mujer, de 25 años, llevaba más de tres años trabajando como agente de Seguridad. En varias entrevistas sostuvo que hacía videos “hot” por una necesidad económica.

Nicole Verón, una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue suspendida por publicar contenido erótico en las redes con el uniforme oficial. La joven afirma que lo hizo "por una necesidad económica urgente". (Redes Sociales)

Quién es y qué hace el sucesor del histórico Juan José Mussi

Carlos Balor da sus primeros pasos como intendente de Berazategui

Por Marcial Amiel

Habrían estado ebrios

Bajaron a cuatro pasajeros de un vuelo de JetSmart por disturbios

FOTO ALEJANDRO LEIVA recital miranda lali esposito ferro

Esta noche a las 21

Lali Espósito cierra 2025 en Vélez: cifras y récords de una de las protagonistas del año

Por Jorgelina Rocca

Misión “Vida en los extremos”

Empezó un nuevo streaming del Conicet junto a la UBA: cómo ver la transmisión en vivo

Un delito prescripto

Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio

Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

Ley discapacidad

El presupuesto 2026 tuvo dictamen de comisión

El Gobierno busca derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario

Por Matías Ferrari
Julio Cordero y F. Sturzenegger

Diferencias en el Gobierno

Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral

Eva Giberti

Eva Giberti: la partida de una imprescindible

Por Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires (APBA)
José Antonio Kast, Javier Milei

La agenda política del Presidente

Javier Milei recibe a José Kast y acelera con la reforma laboral y el Presupuesto 2026

Se ajustarán por IPC

Salarios, dólar, inflación y reservas: ¿qué cambia en 2026 con el nuevo esquema de bandas del Banco Central?

Por Vardan Bleyan

Dijo que el BCRA comprará reservas

Luis Caputo se defendió de las críticas por los cambios en las bandas cambiarias y negó un pase a precios

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025

Lo reemplazará Andrés Vázquez, director de la DGI

Cambios en el oficialismo: renunció el titular de ARCA, Juan Pazo

El recuerdo del tandilense sobre el año de su fatídica lesión

Juan Martín del Potro: “Visualizaba ser el número uno del mundo”

Por Pablo Amalfitano

Los Premios The Best de la FIFA

Santiago Montiel se llevó el Puskas al mejor gol de la temporada

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

La idea del presidente es que el DT siga en su cargo

Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más

FOTOBAIRES REDES SOCIALES estudiantes de la plata guido carrillo platense ronaldo martinez

El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones

Dos con presentes bien distintos