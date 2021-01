Sain no se quiere perder la interpelación

Desde Santa Fe

El ministro de Seguridad Marcelo Sain aceptó ayer el pedido de los diputados de Juntos por el Cambio para interpelarlo en la Cámara y les planteó que si sus colegas del Frente Progresista rechazan la propuesta, él está dispuesto a ir igual a la Legislatura “a una reunión pública que esté la prensa para responder las preguntas que quieran”, a agenda abierta, sobre la problemática de seguridad en Rosario, Santa Fe y en la provincia. “Si Cambiemos no consigue el apoyo del bloque de Miguel Lifschitz para interpelarme, yo voy igual. Hagamos una interpelación de hecho”, ofreció Sain a sus desafiantes. “Si no tienen los votos para convocarme, como reclaman los diputados del Partido Justicialista desde hace meses y no le dan bolilla, acepto debatir con quien sea, así sea un solo diputado. No me van a negar el ingreso al recinto para reunirme con legisladores de un bloque minoritario ¿no?”, preguntó.

Esta semana, el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, anunció que su bloque pedirá la interpelación de Sain en Diputados. “El gobierno de Omar Perotti ya lleva más de un año y los santafesinos no tenemos paz ni orden, como prometió. Entonces, queremos preguntarle al ministro cuál es su programa de gestión y qué acciones concretas se ejecutaron el año pasado para disminuir los índices delictivos, porque, sinceramente, no vemos avances”, agregó.

El planteo de Angelini tuvo una respuesta inmediata. La diputada del PJ Matilde Bruera se mostró de acuerdo con interpelar a Sain porque es lo que ella y su bloque reclaman desde “mediados del año pasado”, pero el pedido nunca prosperó por la negativa del bloque de Lifschitz, que tiene mayoría.

Ayer, el ministro ratificó que quiere ir a la Legislatura para “exponer” lo que quiere saber el partido de Angelini: la situación que “heredamos”, lo que “estamos haciendo para revertirla y el plan de reforma integral de la seguridad pública”.

“Por supuesto que quiero ir a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores a discutir con cualquiera, en cualquier contexto”, dijo Sain en el programa ATP. “Es lo que reclamamos”.

“La provincia de Santa Fe es el mundo del revés. Un ministro pide ir a la Legislatura, controlada por las oposiciones (como llamó a los bloques del Frente Progresista y los senadores que responden a Armando Traferri) y no lo dejan porque tienen temor a debatir abiertamente y de manera pública todos los temas de seguridad. Esto lo hacen para seguir metiendo rosca con el tema de la inseguridad porque ya están en campaña electoral”, planteó.

“Espero que el pedido de Cambiemos prospere –dijo Sain- porque el que tiene los votos y la llave para aprobarlo es Miguel Lifschitz. Me imagino que Maximiliano Pullaro va a ser una persona interesante para el debate porque fue ministro de Seguridad durante cuatro años y en su bloque hay ex funcionarios del Ministerio como el presidente de la comisión de Seguridad, (Juan Cruz) Cándido”, quien se desempeñó como director provincial de Programación Territorial en el gabinete de Pullaro. "Yo estaría muy a gusto de poder debatir todo”, insistió.

“Si Cambiemos no consigue el apoyo del Frente Progresista para que yo vaya a la Cámara, acepto ir igual, invitado por el bloque de Cambiemos, en el marco de una reunión pública que esté la prensa. Y si quieren venir los diputados del PJ y los del Frente Progresista, que vengan. Yo acepto ir y someterme al conjunto de preguntas que Cambiemos o cualquier otro bloque me quieran hacer".

Sain negó el supuesto "desmadre de la inseguridad" que le achacan sus críticos. "Esto no es así". "Por ejemplo -sostuvo-, en enero de 2021, la cantidad de homicidios en la provincia se redujo a la mitad de los que hubo en enero de 2020. Y es mucho menor a los de años anteriores. De eso no dicen nada. Entonces, compran todo el combo y el paquete de que esto es un desmadre. Y faltan a la verdad. Ponemos a disposición los datos del Observatorio de Seguridad Pública –que integran el Ministerio Público de la Acusación-. Entonces, como nadie atiende los datos objetivos que nosotros publicamos, ni los dirigentes opositores, ni la prensa, entonces cualquiera dice cualquier cosa y todo el mundo le da crédito”, finalizó.