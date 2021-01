Un mercado limpio y generador de trabajos

La senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos) pidió esta semana que se habilite el debate de su proyecto de prórroga del Régimen de Biocombustibles. “Estamos para defender los intereses de la provincia de Santa Fe", afirmó la senadora al solicitar nuevamente que se incluya en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la promoción de los biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado y que debe tratarse en Diputados. Afirmó “que está en funcionamiento una mesa de diálogo político" para acercar posiciones y recordó que "están en juego los puestos de trabajo, las plantas industriales y las oportunidades de miles de santafesinos y santafesinas".

Sacnun confió en que se va a lograr una ley de prórroga por cuatro años. "Nos va a permitir debatir una política de diversificación de la matriz energética del país. Nosotros estamos en diálogo y estamos solicitando no sólo que sea incorporado sino también que se le dé tratamiento", señaló la legisladora santafesina. Sacnun es la autora del proyecto que promueve la extensión por cuatro años de la ley 26093/2006, que creó el régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, un marco normativo por el cual se establece que las naftas y el diesel que se comercializan en los surtidores de las estaciones de servicio deben contener un porcentaje de bioetanol de caña y maíz y de biodiesel de oleaginosas, como la soja.

La legisladora nacional aseguró que la prórroga de la promoción establecida en la citada norma "no es una cuestión de combustibles fósiles o combustibles verdes" sino un tema que contribuye "a la mejora de la matriz energética argentina" y a "federalizar la economía". "Los biocombustibles tuvieron un importante desarrollo en diez provincias y generando empleo para más de 350 mil argentinos y argentinas, en puestos de trabajo directos e indirectos", concluyó Sacnun.

Por su parte, las entidades empresarias que nuclean a los productores de biocombustibles ya le habían solicitado por carta al presidente Alberto Fernández y a los diputados Nacionales "que en forma urgente sea tratada y aprobada la Prórroga de la Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con adhesión unánime de los Senadores Nacionales, cuerpo que nos representa federalmente", decían en la misiva. Y aclaran que la ley 26.093, que vence en mayo próximo, "ha permitido la concreción de numerosos beneficios que deben preservarse y profundizarse, entre los que cabe destacar: La importante contribución al cuidado ambiental y de la salud de los argentinos, al incorporarse un combustible limpio a la matriz energética nacional, que reduce la huella de carbono en más de un 70 % con relación a los combustibles fósiles que sustituyen. La industrialización de la ruralidad, especialmente en zonas de economías regionales. Cuantiosas inversiones en los últimos 12 años, como ninguna otra cadena agroindustrial. La desconcentración del mercado de combustibles líquidos, incluyendo la apertura a numerosas empresas PyMES. Y la sustitución de importaciones de combustibles minerales, en atención a las restricciones en la disponibilidad de divisas y a las limitaciones que presenta el parque local refinador de petróleo".

En línea con lo planteado por la senadora Sacnun, aclaran que "de no mediar una extensión de la ley 26.093 no solo corren riesgo de desaparecer las 55 empresas que producen combustibles limpios y los más de 100.000 puestos de trabajo federales que genera el sector, si no que la Argentina entraría en un default ambiental que va en sentido contrario al compromiso asumido en el Acuerdo Climático de París, que el presidente de la Nación ha ratificado públicamente en estos días".

Los empresarios del sector afirmaron que la extensión de la ley "permitirá que el Congreso debata con la serenidad adecuada nuevos horizontes para las energías limpias, con una visión que integre los aspectos económicos, ambientales, energéticos y de mayor equidad territorial que nos debemos como país federal".