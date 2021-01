Apuestan a restablecer una tradición política

"Creemos que el Partido Socialista en los últimos años ha sido errático y se ha desvinculado de sus principios. estamos atravesando una profunda crisis producto del menoscabo del funcionamiento de los espacios orgánicos y la toma de decisiones de un reducido grupo de dirigentes de espaldas a la militancia", reza el borrador del grupo Bases, que lideran Eduardo Di Pollina, Claudia Balagué y Miguel Cappiello. El documento al que tuvo acceso Rosario/12 será aprobado en un plenario que se desarrollará hoy, donde se definirán ademas las candidaturas de quienes disputen la conducción partidaria a nivel nacional y provincial. Así, Bases traspone los límites santafesinos y se incorpora a una corriente nacional -Convergencia Socialista- que desafía la conducción partidaria que encabezarán Monica Fein y Miguel Lifschitz (ver nota aparte). "Nuestra propuesta es una linea política de izquierda democrática y progresista que intenta restablecer en el partido la participación, recuperar el análisis y el debate que tuvimos históricamente", dice el ex-presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Eduardo Di Pollina, quien encabezará la lista como candidato a presidir el PS a nivel nacional, acompañado por Julia Martino de Buenos Aires como vice (ver aparte). A nivel provincial, el espacio propicia la candidatura de la ex-ministra de Educación, Caludia Balagué y del ex-ministro de Salud, Miguel Cappiello, para conducir el partido en el distrito de mayor potencia política que tiene el socialismo.

Las diferencias de este sector de PS con la conducción del partido se hicieron inocultables cuando en 2019 el sector liderado por Antonio Bonfatti --en acuerdo con su adversario interno de entonces, Miguel Lifschitz-- decidió participar del espacio que llevó como candidatos a las presidenciales a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Allí se expuso la fractura que venía madurando desde hacía tiempo y que se aceleró tras la derrota en las elecciones provinciales del mismo año. En los comicios que llevaron a Alberto Fernández a la Casa Rosada, la lista respaldada por el PS cosechó apenas 7% y un solo diputado por la provincia al Congreso Nacional. De allí en más, sumado a la pandemia, la vida interna del PS se sumió en un letargo que entre otras cosas insinuó la supresión de las internas, la búsqueda de acuerdos dentro y fuera de la fuerza. Eso finalmente se rompió a partir de la decisión de este sector, que plantea dar batalla, sobre todo teniendo en cuenta el poco entusiasmo que se advierte entre quienes hoy conducen la fuerza a desalentar un "frente de frentes". Este armado no sería otra cosa que un bloque antiperonista conformado por lo que queda de la UCR, el macrismo y otras expresiones que ya integran el Frente Progresista.

"La conducción orgánica del partido en los últimos años se ha acercado a la derecha conservadora". Di Pollina

"Intentamos llevar una vida con coherencia entre lo que pensamos y hacemos. Hemos cometido errores pero también aciertos, entre esos aciertos está la forma en que hemos gobernado Rosario y la provincia de Santa Fe. Con una gestión honesta y eficiente y desafiando los paradigmas del neoliberalismo que pretendían uniformar el discurso y la gestión, priorizando la presencia del Estado y marcando diferencias en cuanto a la participación en la salud, la cultura, la descentralización. Lamentablemente, hacia el interior del partido no se hizo lo mismo. Ya es hora, más no estando en la gestión. Debemos recuperar la discusión y salir de las 'mesas chicas'. Eso es lo que debemos cambiar. Tratar de evitar la elección interna no nos fortalecerá, al contrario, hay que mostrar y discutir las ideas divergentes. Ahí está la fuerza de nuestros ideales, no es un riesgo una interna, es un valor a incorporar para fortalecer el partido", dijo Claudia Balagué, que será candidata presidir el partido en Santa Fe. "El objetivo es crecer para enfrentar a una derecha poderosa en Argentina y toda Latinoamérica", remató la ex-ministra de Educación.

Otro dirigente de peso que apoya esta iniciativa es Miguel Cappiello, ex-ministro de Salud, ex-senador y ex-concejal de Rosario, quien sostiene que "hoy el partido está vacío de contenido político, no tiene vida orgánica y no hay debate colectivo". Para el experimentado dirigente, que acompañará a Balagué en la postulación a la conducción partidaria provincial, hay "que discutir el futuro del FP, nosotros no estamos de acuerdo en con una coalición que incluya al PRO y Juntos por el Cambio. Eso no tiene nada que ver con nuestras ideas de salud, educación y trabajo". Y anunció que se siente "muy orgulloso de integrar este espacio y participar de la lista encabezada por una compañera tan valiosa como es Claudia Balagué".

Lo cierto es que desde hoy, cuando concluya el plenario, quedará confirmada la disputa interna del PS, y se deberán oficializar las listas. Los plazos son hasta el 8 de febrero a nivel nacional y en la primera quincena de marzo en Santa Fe.

"Es necesario cambiar esta realidad, los sectores de la conducción orgánica del partido en los últimos años se han acercado a la derecha conservadora, y el socialismo debe retomar la senda para la que fue fundado, que es la transformación social en beneficio de los trabajadores y las mayorías nacionales", concluyó el candidato a presidir el PS, Eduardo Di Pollina.