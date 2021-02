"Mañanas públicas", un programa de servicios adaptado a los tiempos actuales

Tras un 2020 en el que la pantalla se adaptó a las necesidades que impuso la pandemia, con el programa “Seguimos educando” acompañando a los alumnos en casa con actividades pedagógicas para todos los niveles, la TV Pública comienza a meter mano en sus contenidos. A partir de hoy, la pantalla estatal recupera el “magazine” en su programación. Pero no será como cualquier otro: Mañanas públicas retomará el viejo formato de programas de servicios televisivo, aunque adaptado a los tiempos actuales. Conducido por Mariela Fernández y Gabriel Corrado, el ciclo -que se emitirá de lunes a viernes de 10 a 12- buscará informar relajadamente sobre temas cotidianos, valiéndose de herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje de los televidentes sobre distintos temas. “Va a ser un programa de tutoriales televisados con invitados a los que intentaremos involucrar en esa lógica”, le explica a Página/12 Fernández, co conductora del ciclo junto a Corrado. “Vamos a informar y a entretener, pero siempre con la idea de ayudar a los televidentes”, agrega el actor devenido en presentador.



En tiempos en los que la tecnología forma parte de la vida cotidiana, con todo lo bueno y lo malo que eso plantea para la vida social, Mañanas públicas se propone poner el ciclo al servicio de la ciudadanía, entreteniendo pero también ayudando concretamente a los y las que están del otro lado. La lógica de los videos tutoriales de internet, que tanto bien le hicieron al “hágalo usted mismo” casero en tiempos de pandemia, será parte fundamental de un programa que desde la estructura del magazine tradicional intentará brindar tips didácticos sobre temas tan diferentes como cercanos a la vida de los televidentes de cualquier rincón del país. Por eso, a la síntesis para el aprendizaje en pocos pasos de los tutoriales se le sumará la palabra de especialistas para desarrollar y reforzar cada problemática.

“Aunque lo parezca, Mañanas públicas no va a ser un típico magazine, sino un ciclo de tutoriales para que nos ayudemos entre todos”, aclara Fernández. “Es un programa de tutoriales, que están en auge, sobre todo en la pandemia, en la que todos buscamos algún tutorial de algo que se nos rompió, no sabíamos cómo arreglarlo y ni el plomero ni el electricista podía venir a casa. La idea del programa es armar tutoriales de todo tipo, que surjan de la producción pero también de los televidentes. Incluso, el público podrá enviar sus propios videos mostrándonos cómo resolvió tal o cual problema con cosas que tenían en sus casas. Queremos brindar herramientas para solucionar problemas cotidianos”, agrega.

“La pandemia dejó a los tutoriales de Internet como una gran novedad”, reconoce Corrado. “La gente aprendió a auto ayudarse con esos videos, a resolver problemas que antes no podía y ni siquiera se le ocurría hacerlo. Desde cómo cortarse el pelo y no hacerse un desastre porque las peluquerías estaban cerradas, hasta aprender a cocinar o mejorar en ese rubro. De alguna manera, Mañanas públicas va a intentar cumplir ese rol desde la TV Pública, brindándole a la gente un servicio interactivo de soluciones que son cotidianas e importantes”, explica el actor que regresa al canal en donde hizo su primer bolo en Pantalones azules (1986), un especial de María Hermida Avellaneda, sobre un cuento de Sara Gallardo.

La idea de Mañanas públicas será hacer de los tutoriales una excusa para aprender, entretener e incluso reírse. “Está la posibilidad –cuenta Fernández- de ficcionalizar algunas secciones o tutoriales, que haya pequeños sketches dentro del programa. Por ejemplo, si hablamos de las verduras o frutas de estación, vamos a jugar a que Gabi es el verdulero y yo una clienta que voy a comprar junto a una amiga que, en realidad, es la nutricionista del programa. Fue un año muy difícil por la pandemia, la gente la está pasando mal y queremos acompañar a todos los que están solos, aislados, incluso deprimidos, adultos mayores que no pueden ver a sus familiares”.

Entre tutorial y tutorial, Mañanas Públicas incluirá también secciones con temas de interés para adultos mayores, tales como espectáculos, alimentación y economía, entre otros, con la participación de columnistas especializados. Para ello contará con la participación de la periodista Irina Sternik, especializada en tecnología, cultura y temas de interés general, la nutricionista Romina Pereiro y la médica dermatóloga Laura Mijelshon. Además, el ciclo tendrá al menos una entrevista central, a cuyos invitados se los intentará involucrar con los temas del día y de su vida cotidiana.

Si bien a Corrado se lo reconoce por su largo recorrido como actor (desde Amándote pasando por Perla negra, Máximo Corazón y Hombres de honor, entre otras ficciones), lo cierto es que Mañanas públicas no marcará su debut como conductor. El actor ya transitó por el rol de animador en España, donde condujo distintos ciclos de entretenimientos y festividades televisadas como la “Noche vieja” y el día de la Hispanidad durante los noventa. En la pantalla chica argentina, además, surfeó la conducción un verano con El réferi del matrimonio, en Telefe. “Pero nunca hice un magazine, que es otro yeite, porque hay mucha espontaneidad dentro de la estructura. Estoy muy contento de poder aprender otra cosa y de trabajar en la TV Pública en su 70° aniversario”, cuenta el actor que acaba de co protagonizar la tercera temporada de Riviera, la serie inglesa que en la región se puede ver por Fox Premium. “Fue una gran producción, que tuvo además el desafío de actuar hablando en inglés”, subraya Corrado, que contó con la ayuda de su hija menor para perfeccionar el idioma.

Con un perfil más periodístico (es conductora de C5N), Fernández dice sentir una “linda ansiedad” ante la posibilidad de recorrer otros caminos en la pantalla chica. “Es –subraya- una oportunidad que estaba esperando desde hacía tiempo. Quería correrme un poco de lo periodístico para poder darle rienda suelta a esa cosa lúdica que me gusta, y que en C5N al ser un canal de noticias no siempre puedo hacer. Cuando me convocaron, en la primera reunión, pregunté qué venía a hacer yo a la TV Pública. Y me dijeron que hiciera de mí, que sea yo, que me muestre como soy para desacartonar, romper y jugar. Siempre con mucho profesionalismo, pero aportando lo lúdico.”