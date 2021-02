Divisiones e internas marcan al PRS y al PRO en Salta

Tanto en el tradicional Partido Renovador salteño como en el PRO, las internas se van calentando a medida que se acerca la fecha de definición de listas para las elecciones de medio término previstas para el 4 de julio. En ambos casos hay quienes apuntan al Grand Bourg de estar negociando con uno de los sectores para seguir sumando poder como ya lo hizo en el PJ.

En el PRS la discusión lleva por lo menos medio año, ya que desde la actual conducción, en manos de Cristina Fiore, vienen postergando la elección de autoridades debido a la pandemia, mientras que otro sector pugna por que se fije fecha cuanto antes. Esa interna culminó con la decisión de la Justicia Federal electoral resolviendo que el proceso debe continuar aunque contempló la necesidad de postergar el acto electoral.

Pero otro escándalo se desató cuando comenzaron a presentarse las listas, porque justamente quien lideraba el sector opositor, denominado Movimiento de Recuperación Renovadora, Carlos Folloni, fue objetado por el oficialismo de PARES debido a que el intendente de Campo Quijano se había desafiliado en 2017.

En este caso también intervino la Justicia Federal, que determinó que, tal y como lo establece la Carta Orgánica partidaria, no puede ser candidato quien no cuente con al menos tres años de afiliación, por lo que el espacio decidió reemplazar a un Folloni por otro, y quien encabeza la lista del Movimiento de Recuperación Renovadora ahora es el histórico Jorge Folloni, acompañado por la ex defensora General de la provincia, María Inés Diez, y Luis D´Andrea.

Mientras que la actual conducción (PARES) lleva como candidato a presidente a Esteban Ivetich, acompañado por Susana Pontussi y Baltasar Lara Gros.

Sin embargo, la polémica sigue en pie debido a la falta de fecha para elegir autoridades, ya que el Comité Central del partido espera que sea el Comité Operativo de Emergencia (COE) el que fije la fecha para la votación, mientras que los opositores exigen que se fije internamente antes de que finalice febrero, entre otras cosas porque el 5 de mayo deben presentar las alianzas.

A su vez, desde PARES apuntan que el sector de Carlos Folloni llega con la venia del actual gobernador, de hecho el jefe comunal de Quijano arribó a la intendencia integrando el espacio de Gustavo Sáenz. “Nos llama la atención que nunca quisieron dialogar para consensuar algún tipo de listas”, deslizó el intendente de Chicoana y candidato a la presidencia del partido, Esteban Ivetich.

“Me causa gracia, porque nunca hablaron con nadie”, contestó entre risas el apoderado del Movimiento de Recuperación Histórica, Oscar Rocha Alfaro, “nunca nos negaríamos, si la política es diálogo”, añadió. Aunque aclaró que la mayoría de su sector ya quiere competir electoralmente.

Rocha Alfaro negó una posible intromisión del saencismo en su espacio pero devolvió el golpe al afirmar que “Ivetich es un hombre que está muy cercano al Frente de Todos, mientras que Fiore hace alianzas con Olmedo y Zapata, el mensaje de ese sector es bastante contradictorio”, concluyó.

Sobre el apuro para definir fecha de elecciones internas, Rocha Alfaro dijo a Salta/12 que la Carta Orgánica establece que a los 30 días de establecidas las listas, debe realizarse la elección, y no debe ser el COE quien la defina, “la UCR ya fijó fecha para el 14 de marzo, porque es una facultad propia del partido”, subrayó.

“Obviamente, tenemos voluntad de ir a elecciones internas”, explicó el candidato a presidente por el espacio PARES, Esteban Ivetich, “pero el que va a determinar fehacientemente la fecha electoral va a ser el COE, porque por arriba de las elecciones está la seguridad sanitaria y la Justicia electoral”, añadió.

Más adelante recordó que se llega a esta instancia porque desde el espacio que encabeza hoy Jorge Folloni, reemplazando a su hijo Carlos, “nunca quisieron dialogar”, y aseguró que él en persona varias veces lo intentó, “lo único que recibí fueron silencios”, acotó. Y dijo no entender cuál es la discrepancia que tienen con el sector que encabeza, “yo tengo un perfil dialoguista y tenemos que definir presente y futuro en una gran mesa”.

Otra polémica se dio en torno a la figura del ex intendente de Salvador Mazza, Carlos villalba, denunciado de haber integrado una banda de trata de personas para la explotación sexual, porque es uno de los candidatos del Movimiento de Recuperación Histórica por el departamento San Martín.

Rocha Alfaro aclaró que ya pidieron que se lo aparte, “es facultad nuestra excluirlo”, indicó, aunque aseguró que debieron recurrir nuevamente a la Justicia Electoral, ya que la Junta Electoral del partido les negaba la baja.

La grieta del PRO

Por el lado en el partido que encabeza a nivel nacional el ex presidente Mauricio Macri las cosas son aún más difusas. A fines de 2020 fue intervenido debido a las divisiones internas que había entre quienes son funcionarios o muy cercanos al gobierno provincial, como Martín de los Ríos, Andrés Suriani o Alberto Castillo y quien era su presidenta, la diputada provincial por Metán, Gladys “Pichona” Moisés.

Patricia Bullrich, titular nacional del PRO, decidió designar como interventor por 180 días a Gustavo André, presidente de la Fundación Pensar en Salta. “Yo misma pedí la intervención cuando vi que no había posibilidades de ningún acuerdo porque los miembros del consejo directivo manifestaron que estaban a favor de Sáenz y que seguían a este gobierno”, declaró Moises.

La diputada provincial indicó que André junto al PRO nacional definirán el futuro electoralista del partido, “estamos analizando el cronograma electoral, pero aún no hay definiciones en cuanto a la conformación de algún frente, ni tampoco de nombres propios de candidatos”, sostuvo.

Desde su punto de vista, es muy difícil volver a conformar un frente con el sector de Gustavo Sáenz “porque es aliado de Massa, y el vicegobernador (Antonio Marocco) es kirchnerista”. “El PRO está en las antípodas ideológicas", aclaró.

Por último, repudió la decisión provincial de adelantar las elecciones: “el gobierno no puede exponer a la sociedad en plena pandemia por una cuestión de oportunismo político”. También fustigó la decisión de sostener el voto electrónico, por el costo y “porque todos vamos a estar tocando las mismas máquinas”, lo que incrementaría el riesgo de contagio. “¿Cómo una provincia pobre, como el mismo Sáenz reconoce, se puede dar el lujo de desdoblar una elección y asumir un costo millonario cuando tenemos necesidades básicas insatisfechas?”, se preguntó.

El diputado Andrés Suriani aclaró que junto a Alberto Castillo, con quien conforman la agrupación La Celeste, “seguimos trabajando más allá de que el partido esté intervenido y más allá de la decisión que tome el interventor”. Por ello, confesó que siguen conversando con quienes conformaron frente electoral en 2015, en 2017 y 2019.

“Tienen ideas que nos unen”, dijo con respecto al espacio que encabeza Sáenz, a quien a pesar de su acercamiento al presidente Alberto Fernández lo ve “muy lejano a lo que hace el gobierno nacional”.

Suariani ratificó que Juntos por el Cambio, donde aún incluye al saencismo, marca una posición contraria a la de quienes gobiernan el país, “hoy Alberto representa el kirchnerismo, es un presidente puesto por Cristina”, resaltó. Pero justificó a Sáenz al reconocer que “en una provincia donde el 80% de los recursos son de origen nacional, debe mantener una buena relación”. También lo despegó del massismo, “nunca existió ese espacio en Salta”, manifestó.

El legislador sostuvo que el sector de Pichona Moisés “entra en contradicción al desconocer que hace pocos meses fueron de la mano con Gustavo Sáenz”. Y le recordó que ese espacio del PRO no los dejó participar en sus filas ni a él ni a Castillo de las últimas elecciones y subrayó que en definitiva fueron los que más votos cosecharon, “Castillo fue el concejal más votado y yo quedé tercero en las elecciones primarias, detrás de Bettina Romero y de Leiva”, aseguró.

Por último, volvió a defender al gobernador al sostener que el adelantamiento de las elecciones “siempre fue así, lo hizo Juan Carlos Romero, lo hizo Juan Manuel Urtubey y lo hace Gustavo Sáenz, es una tradición”.