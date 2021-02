"Tirando Data", un viaje a las curiosidades futboleras

El mundo del fútbol –el que está por fuera de las canchas, claro- y los programas de televisión “mainstream” que lo rodean, por lo general se concentran en la búsqueda de sensaciones y en agotar la paciencia de sus consumidores. Mesas repletas de gente que grita e intenta conseguir una verdad nunca antes revelada, para luego candidatearse a personaje del año en redes sociales, es parte de un decorado que está muy lejos de lo que atañe al juego y las historias que hay detrás de las instituciones. El show conquistó la pelota y las curiosidades, los lados B y la investigación terminó por hacerse a un lado del guion. “Los consumidores de calidad son menos que los compradores de cursilería, porque la calidad no es puesta en venta y los lectores han perdido la esperanza de encontrarla", ha dicho Dante Panzeri con mucho tino y adelantado a su tiempo.

Pero en medio de los derroteros, no todos entregaron las armas tan fácilmente y se las ingeniaron para fabricar esperanza a través de contenidos de calidad y con una prosa lucida. Por fuera de los canales especializados, si uno bucea en You Tube se va a encontrar una producción nueva que se llama Tirando Data. Con la conducción del periodista Walter Queijeiro, este programa se compone de capítulos que no superan los 25 minutos y se propone hacer un repaso dinámico por la historia de los clubes: orígenes, la razón del color de la camiseta, la zona geográfica, el estadio y el ingreso al profesionalismo. También ahonda en la génesis de clásicos como Huracán vs San Lorenzo, River vs Boca, la historia del fútbol amateur en Argentina y dedica un capítulo a la llegada de Diego Maradona al Xeneixe.

Historiadores hinchas, socios vitalicios y en algún caso futbolistas, son los protagonistas de estos capítulos que hasta el momento ha dado a conocer las historias de Ferro, All Boys, Chacarita, Atlanta, Almirante Brown, Deportivo Laferrere, Quilmes y Morón. Y ya planea los próximos con Chicago y Excursionistas. Queijeiro lleva adelante pequeñas entrevistas que sirven para abrir el juego y desempolvar páginas de sucesos deportivos que siempre esperan al fondo de los cajones. La historia del Cervecero, por ejemplo, se la reparten entre Patricio Minig y Daniel Arrigo, ambos historiadores e hinchas del club, y sus testimonios tejen el entramado de perlitas que revelan que Quilmes es el primer equipo de fútbol argentino reconocido por la FIFA, fundado en 1887 y con registro de su primer partido oficial en 1893.

Si se avanza a lo que sigue, aparece Antonino Narciso, socio fundador de Laferrere, que junto a un grupo de amigos armaron el club ubicado en la localidad homónima de La Matanza. O se conoce a Ariel Cafferata, jugador histórico del club que vio crecer a José Luis “Garrafa” Sánchez, que lleva más de 600 partidos en la primera de la institución verde y blanca. Se puede aterrizar en el museo de camisetas de Laferrere – son más de 300 – o introducirse en las peculiaridades del clásico matancero con Almirante Brown. “Es el Boca vs River del ascenso”, dice Cafferata sin dudar. Pero el viaje a las curiosidades sigue. En la tierra de Atlanta el que abre la puerta del club es Edgardo Imas - historiador del club de Villa Crespo - y cuenta que el mote de “Los bohemios” se dio porque el club estuvo mucho tiempo pululando de barrio en barrio: Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Ferro, el club del Banco Nación, entre Floresta y Villa Luro. El nomadismo duró hasta 1922, año en que finalmente se pudo instalar en su actual barrio.

Imas, además de revelar este material histórico y detallar como nace la rivalidad con Chacarita, no pierde oportunidad de hablar sobre Napoleón: la mascota de fines del ’30 que acompañó al equipo por mucho tiempo, hasta que sufrió un accidente de auto y los directivos decidieron embalsamarlo para que siga presente. “Cada evento y cada situación importante que tiene el club, la familia lo trae y lo pasean por la cancha. Cuando se inauguró el estadio en el año 60 estuvo Napoleón, cuando se recuperó la sede después de la quiebra en el 2007 también estuvo y cada vez que hubo un titulo vino a dar la vuelta embalsamado”, cuenta.

Por el lado de Chacarita, club afincado en San Martín, el que hace lo suyo es Carlos Piro. El historiador del Funebrero, que publicó los libros Chacarita de Primera, La historia del sexto grande (1999) y La historia de Chacarita Juniors Campeón Metropolitano de 1969 (2019), habla sobre la rica historia de esta institución que está por cumplir 115 años y cuenta sobre las dos fundaciones, los tres colores emblemáticos, sus canchas, sus mudanzas, sus camisetas históricas, sus grandes jugadores, el campeonato Metropolitano y el partido que jugaron contra el Bayern Munich.

Son muchas las historias que componen la narrativa del futbol argentino y los datos abundan, solo que hay que ir a buscarlos. Todavía queda más por delante y Tirando Data es una buena opción, es el lugar apto para los que gozan de la combinación justa entre lo interactivo y lo enciclopédico. Por eso, como dice Queijeiro al final de cada capítulo: “si te gustó dale like, suscribite y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, dejanos un mensaje de que otra historia te gustaría conocer en otro capítulo de Tirando Data”.