Coronavirus: Italia retoma "el control de la pandemia" y permite algunas reaperturas

Todas las regiones de Italia salieron este lunes de "zona roja", el máximo nivel de riesgo de acuerdo con la circulación de casos de Covid-19, y se retomarán algunas actividades comerciales y culturales, entre ellas la apertura de las visitas a los museos del Vaticano y al Coliseo de Roma, con aforo limitado.

A pesar de las restricciones, los italianos, que registraron 2 millones y medio de contagios y 88.500 muertes desde el inicio de la pandemia, volverán a sentarse en los bares a tomar un capuchino. Las autoridades, sin embargo, solicitaron que no se baje la guardia para no perder "el control de la pandemia".

La mayoría de las regiones del país volverá desde hoy a la "zona amarilla", el nivel más bajo de restricciones, que mantiene la prohibición para desplazarse a otra región y continúa con el toque de queda de 22 a 5, mientras los bares y restaurantes seguirán cerrando a las 18.

Solo Apulia, Cerdeña, Sicilia, Umbría y la provincia Autónoma de Bolzano tendrán un nivel mayor de restricciones de acuerdo con las limitaciones a las "zonas naranja".

En aquellas regiones que permanezcan en "amarillo", la vida cultural tendrá un respiro, tras el cierre de cines, teatros y museos desde octubre. Aunque no se espera una gran afluencia, abren los Museos Vaticanos y algunos lugares arqueológicos de Roma, como el Coliseo, que permaneció tres meses clausurado.

Tras 87 días, el anfiteatro Flavio de El Coliseo acogió con música de Bizet, Puccini y Verdi a los visitantes que decidieron recorrer sus ruinas, quienes pudieron escuchar a los intérpretes del Conservatorio de Santa Cecilia de Roma desde los palcos y miradores del histórico monumento.



Desde hoy es posible volver a recorrer la exposición permanente que narra la historia del Coliseo o asomarse desde los miradores a su arena central, que por el momento no será accesible. También desde hoy se podrá visitar el Museo Ara Pacis, que acogerá la única parada en Italia de la exposición Raíces, del fotógrafo checo Jousef Koudelka.

Además, los museos recuperarán las exposiciones temporales que se vieron afectadas por la clausura de noviembre, entre ellas las exposiciones "I Marmi Tarlonia" o "Il tempo di Caravaggio" en los Museos Capitolinos.

Con la guardia en alto

El cambio de estatus de alerta y la reapertura de algunos espacios turísticos está relacionado al descenso por debajo del 1% del índice de contagio R. El domingo se registró la cifra de fallecidos más baja en los últimos tres meses (237), aunque Italia se mantiene desde hace varias semanas en los 12.000 y 15.000 contagios diarios.

Tampoco han aumentado en los últimos días las cifras de pacientes con COVID-19 (22.311), ni la de internados en cuidados intensivos (2215), pero tampoco descienden considerablemente, lo que genera cierto temor en las autoridades.

Según un informe de los servicios secretos italianos, las infecciones por coronavirus en Italia serían un 50 por ciento más que las registradas y comunicadas diariamente.

El comisionado nombrado por el Gobierno para la emergencia, Domenico Arcuri, subrayó que el "el virus sigue circulando" y le recordó a la ciudadanía: "Si volvemos a fingir que no ha pasado nada y presenciamos las escenas de aglomeraciones que hemos visto, perderemos nuevamente el control de la epidemia".

Una advertencia que también realizó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza: "La zona amarilla no significa que no haya peligro. Necesitamos aún mantener la máxima cautela si no queremos retroceder respecto a los avances realizados en las últimas semanas".

La demora en la campaña de vacunación recorre Europa

Al igual que en el resto del continente, la campaña de vacunación no termina de progresar en Italia debido a los retrasos y a los problemas de organización.

Hasta la fecha han recibido la primera dosis casi dos millones de personas (1.962.967) y la segunda dosis, que garantiza la protección total, 621.579, muy lejos de lo que se esperaba y sin que aún se haya comenzado con la vacunación masiva de los mayores de 80 años.

Hoy se producirá una nueva reunión entre el Gobierno y las regiones para reorganizar el plan de vacunas después de los retrasos en la producción de Pfizer-BioNTech y la aprobación de AIFA (Agencia del Fármaco) del medicamento producido por AstraZeneca, más apto para menores de 55 años.

"Estamos trabajando con un programa que prevé 11.200.000 vacunas, frente a los 28.000 millones inicialmente previstos, lo que supone el 60% menos de lo esperado", confirmó Arcuri.