Nicolás Kicker y un regreso estelar

Nicolás Kicker había avisado. Lo había dicho en una entrevista con este diario, pocos días atrás: "Tengo una segunda oportunidad y voy por todo". Este martes jugó su primer partido por puntos después de dos años y ocho meses y no defraudó: se impuso 6-0 y 6-0 ante el cordobés Lucio Carnevale, de 19 años, en su debut en la prequaly del Argentina Open, cuya organización le otorgó un wild card para poder jugar. "Fue como volver el tiempo atrás", dijo luego del sólido triunfo.

La prequaly, exclusiva para jugadores argentinos, le otorga al campeón un lugar en el cuadro de clasificación para el Argentina Open. En ese sentido Kicker, quien decidió encararla vuelta en su país, cerca de su gente, estuvo acompañado durante su primer partido por sus entrenadores Juan Pablo Brzezicki y Juan Pablo Gándara; uno de sus preparadores físicos, Mariano Gaute; su psicóloga Mariela García; y su abogado Diego García Saenz. "Nunca se me cruzó por la cabeza no volver; desde que me suspendieron, cuando estaba en París, antes de Roland Garros, le dije a mí mamá que iba a volver a jugar. Y acá estoy", se emocionó Kicker.

El hombre de Merlo volvió a pisar una cancha por puntos después de una extensa suspensión por haber sido declarado culpable de arreglo de partidos por parte de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU). La sanción inicial, que comenzó en mayo de 2018, era de tres años; en marzo de 2020, sin embargo, su equipo logró una reducción de cuatro meses y el tenista de 28 años pudo volver para estas fechas.



El último partido de Kicker había sido en mayo de 2018, en la primera ronda del ATP 250 de Lyon, cuando cayó con su compatriota Federico Coria. La suspensión fue el resultado de una investigación que lo halló culpable de arreglar dos partidos en septiembre de 2015, en los Challengers de Barranquilla y Padua. La sanción llegó cuando el jugador de Merlo estaba en levantada: había alcanzado la tercera rueda del Abierto de Australia y del Masters de Indian Wells; había debutado en el equipo de Copa Davis; y, como 84° del mundo, se encontraba en París para jugar Roland Garros.

En la segunda ronda de la prequaly Kicker se enfrentará con Fermín Tenti, octavo favorito, quien viene de eliminar a Gian Di Natale. Los próximos torneos del ex 78° del mundo serán el PreTournament del Argentina Open la semana próxima, que dará un pase al cuadro principal para el campeón, y la qualy del Córdoba Open, desde el 20 de febrero en el Polo Deportivo Kempes.