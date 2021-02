De Tucumán a Rosario

Lucas Melano no trabaja al ritmo de sus compañeros en Atlético Tucumán y fuerza así su salida del Decano. El delantero tiene oferta de Newell’s, aunque otras del fútbol extranjero. Frank Kudelka lo pide para reemplazar a Sebastián Palacios, quien volvió a Independiente, dueño de su pase. Melano tiene contrato en Tucumán hasta fin de año pero los rojinegros no están en condiciones de comprar su pase. Por otra parte, Cristian Lema no seguirá su carrera en el Damac de Arabia Saudita. El club quiere vender su ficha y el Al Ahli lo comprará, por lo cual el ex Newell’s se quedará, al menos, un año más jugando en el fútbol de Asia.