Elisa Carrió admitió que funcionaba una mesa judicial macrista y desde el Frente de Todos reclaman que declare ante la Justicia

"Hubo errores del anterior Gobierno, que en vez de sanear realmente la Justicia hizo determinados acuerdos", dijo la ex diputada Elisa Carrió y confesó la existencia de una mesa judicial que operó bajo órdenes del Poder Ejecutivo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La líder de la Coalición Cívica estaba opinando sobre regreso del juez Eduardo Farah a la Cámara Federal porteña --de la que se había ido en 2018 por presiones del gobierno macrista--, cuando subrayó que "al juez Farah había que destituirlo y hacerle juicio político por la decisión que tuvo con Cristóbal López. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio, qué hizo la mesa judicial? Negoció a través de Javier Fernández --integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN)-- que vaya a otro juzgado, y entonces ahora puede volver".

El diputado Leopoldo Moreau opinó que "el testimonio de Carrió es fundamental, porque no hace mas que abonar lo que todos sabemos: esa mesa judicial existía al margen de la Constitución". Luego, puntualizó que la ex diputada "tiene que ser citada en el expediente que le robaron a la jueza (María Romilda) Servini para que ratifique o rectifique sus dichos. Esa mesa judicial es clave porque allí se decidía la muerte civil de las personas".

Moreau también mencionó que este grupo "funcionaba al margen de la Constitución, de la ley de Ministerios y casi como un tribunal de la Inquisición, donde se decidía a quién procesar, a quién no y a quién extorsionaban con una carpeta armada por la SIDE".

El juez Farah, que el lunes pasado volvió a la Cámara Federal porteña mediante el decreto 53/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández, había sido desplazado de ese tribunal en marzo de 2018, luego de fuertes presiones del macrismo y los medios de comunicación afines por ordenar el cese de la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa de Oil Combustibles. En esa ocasión Carrió había denunciado que el juez Farah había recibido coimas por parte de López para ser liberado. Sin embargo, se demostró que la acusación era falsa y, en diciembre del año pasado, el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó a Farah y al juez Jorge Ballestero --acusado en la misma causa--.



El diputado Martín Soria también se hizo eco de los dichos de Carrió: "¿Sabés lo que es el lawfare? Carrió te lo explica, cortito y al pie: la cofundadora de Cambiemos confirmó que el gobierno macrista creó una mesa judicial para manipular la Justicia. Lo denunciamos hace un año, presentamos decenas de pruebas, pero a confesión de parte me remito", planteó en sus redes sociales junto con el video de la entrevista a Carrió que le realizaron en el canal Todo Noticias. Luego, el diputado por Río Negro agregó que "es innegable que Carrió está pidiendo a gritos que la llamen como testigo en la causa de la mesa judicial macrista. Avísenle que no hace falta: ya pedimos su testimonial en diciembre pasado".

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven muerto tras un operativo de la Gendarmería en Chubut, durante el gobierno de Mauricio Macri, también opinó sobre las declaraciones de Carrió. Subrayó que "Carrió puede decir que Santiago estaba en un 20 por ciento en Chile, que se conservó como Walt Disney o reconocer que existe una mesa judicial que manipulaba y manipula Jueces y no pasa absolutamente nada".



En julio de 2020, el exministro de Justicia Germán Garavano había dicho, cuando junto con un grupo de funcionarios del anterior gobierno habían sido acusados de intervenir en investigaciones judiciales a través de una mesa judicial de Cambiemos, que se trataba de "un relato delirante". En aquella ocasión, Garavano había agregado que "ese tipo de denuncias provienen de sectores del actual Gobierno que buscan deslegitimar las investigaciones por corrupción contra exfuncionarios del kirchnerismo". Sin embargo, quien desnudó en este caso ese tipo de maniobras y manipulación de la Justicia por parte de Cambiemos fue Carrió, una de las fundadoras de su mismo espacio político.

La pelea con Frigerio

Luego de confesar que durante el gobierno de Mauricio Macri existió una mesa judicial, la ex diputada Elisa Carrió también apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y contra el ex ministro del Interior durante la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio, por "convalidar los regímenes provinciales que violan los derechos humanos".

Carrió puntualizó que el triunfo de los gobernadores peronistas en las elecciones de 2019 se dio gracias a que Frigerio "entregó dinero excesivo y convalidó los regímenes provinciales". El ex ministro del Interior respondió a la ex diputada y expresó que Carrió "desconoce el manejo de las instituciones de la democracia". Además, destacó que el ministerio que él conducía "no dispone una intervención federal, ni reparte fondos entre los gobernadores". "Carrió opina seguramente por desconocimiento ya que nunca participó en un cargo ejecutivo. Confunde los roles de los ministros", concluyó el ex ministro.