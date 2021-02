Mar del Plata: por qué las playas se llenaron de espuma

Este martes, las playas de Mar del Plata amanecieron "pintadas" de blanco. Es que una densa espuma marina, sin efectos nocivos para los bañistas, cubrió gran parte de la orilla en la ciudad balnearia, lo que soprendió a los pocos turistas que decidieron aprovechar los distintos balnearios y paradores, en un día nublado y con lloviznas pasajeras.

En algunos playas, como Punta Mogotes, la espuma alcanzó los 50 centímetros de espesor.



El fenómeno ocurre cuando un oleaje importante se combina con concentraciones de materia orgánica en la Costa Atlántica. "Es como si metieras detergente en el lavarropas", aseguró la investigadora Nora Montoya, jefa del Programa de Química Marina y Marea Roja del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).



Montoya explicó que "la espuma como fenómeno físico es una mezcla entre aire, un tensioactivo y la agitación, y en el mar hay disuelta materia orgánica concentrada que actúa precisamente como tensioactivo o surfactante, y que las olas mezclan con el aire".



Según señaló la investigadora, este material orgánico es producto de "una afloración de microalgas que al romperse liberan este material que pueden ser proteínas o carbohidratos, y cuando esto coincide con un oleaje fuerte como el de los últimos días, se produce esta espuma".



"El fenómeno no tiene un nombre en particular y ocurre en todo el mundo. Depende de las mareas y ocurre por lo general después de que se registra mucho viento", aseguró.



Montoya explicó además que de acuerdo a los análisis realizados con materia orgánica observada en la costa hasta la semana pasada, "no se trata de un evento tóxico ni nocivo".



Por su parte, Alejandro Saubidet, director científico del Aquarium Mar del Plata, señaló que "esta espuma marina aparece por la agitación del agua de mar y la espuma atrapa materia orgánica como aceite, proteínas y iodo".



"Su aparición muchas veces tiene que ver con eventos de floraciones de microalgas marinas, las cuales están relacionadas también con el aumento de temperatura del agua", aseguró.