Compré mi entrada para participar de la Derecha Fest que se hacía en el hotel Quorum de la ciudad de Córdoba e ingresé con el QR a las cuatro de la tarde. Sin ningún problema, revisaron mi mochila, mis bolsillos y pasé. Vi la conferencia de las iglesias evangélicas, la del dueño del portal La derecha diario, la del asesor de Donald Trump Alex Bruesewitz. Cuando comenzó a hablar Diego Recalde entraron al salón de eventos Agustín Laje y Daniel Parissini. Todavía faltaba que hablen ellos dos, Nicolás Marquez, biógrafo de Milei, y el Presidente. En ese momento se acercó a mi el personal de la Casa Militar, que me conoce la cara porque soy acreditada en Casa de Gobierno, y me dijeron que "desde Buenos Aires" no querían que mi medio, por Página12, esté adentro del salón. Hasta ese momento no había publicado nada.

Me sacaron diciéndome que querían hacerme "un par de preguntas" y una persona que no se identificó más que como "un contratado" me llevó a un terreno baldío donde había algunos autos estacionados. Me dijo que me quede tranquila, que era solo para ponerme "una pulsera de prensa". Anotaron mi nombre y mi apellido, me preguntaron cómo había llegado al evento y me tiraron encima dos billetes de 20 mil pesos, que era lo que valía la entrada que yo compré por la página web. No los acepté y me dejaron detrás de unas rejas sin permitirme salir con personal de seguridad privada y de Casa Militar. No me dejaron volver a entrar. En medio del descampado, después de correr una valla me pude ir por el costado de un estacionamiento sin poder escuchar lo que estaba pasando en el salón, ni tampoco puedo hacerlo de manera remota porque no hay transmisión en vivo de lo que dice el Presidente de la Nación en ese evento privado.