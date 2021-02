Intimidaciones policiales y vandalización de un mural de Guri Farfán

La Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil repudió el atentado vandálico contra el mural que hicieron al cumplirse dos años de la muerte del joven Jorge "Guri" Farfán en un operativo policial de la Comisaría del barrio Santa Ana 2. Familiares contaron que el 29 de enero, cuando lo estaban pintando, 6 policías los conminaron a suspender la actividad o les aplicarían una sanción contravencional.

El mural fue pintado entre el viernes y el sábado en el puente de la avenida Democracia, en la entrada del barrio Mirasoles. El domingo apareció cubierto con pintura negra, y se taparon los dibujos alusivos a la represión policial y la leyenda de la convocatoria a la próxima movilización que se hará a la Casa de Gobierno en el barrio Grand Bourg el 8 de febrero, fecha en que se cumplen 2 años de la muerte del joven. La Comisión de Familiares responsabiliza a la Policía por la vandalización del mural.

"Buscaban impedir que se pinte una manifestación contra la Policía, quien tiene sobre sus espaldas 6 casos de gatillo fácil en los últimos 3 años; también, graves denuncias de apremios ilegales y mutilaciones, el año pasado durante la cuarentena 8 personas perdieron el ojo producto de balas de goma que disparan a la cara", denunció la Comisión.



"Estamos convocando a una movilización a Casa de Gobierno el 8 de febrero, concentraremos a las 9 de la mañana en el Mercado Artesanal. Hemos tomado la decisión de marchar (hasta ahí) porque nos cansamos de tener reuniones con fiscales, nos reunimos 5 veces con el procurador (Abel Cornejo) y fueron únicamente maniobras de encubrimiento porque ninguna de las causas avanzaron", manifestó Jorge Farfán, el padre de Guri, en la conferencia de prensa brindada ayer.

Farfán dijo que en el Ministerio Público Fiscal "se pasan las causas de un fiscal a otro" y es un "circulo de encubrimiento". En sus críticas incluyó a la fiscala Verónica Simesen de Bielke, de la Fiscalía de Derechos Humanos, encargada de investigar denuncias contra policías. La acusa de "tratar de direccionar el asesinato de mi hijo". Farfán asegura que su hijo murió a causa de golpes, y no por consumo de drogas como concluyó el informe de la junta médica convocada en su momento por la fiscala. La causa ahora está a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio.

Por otra parte, Jorge Farfán pidió al gobierno que se haga cargo de "pagar los informes de autopsias" con peritos particulares que representen los intereses de las familias, dado que deben hacer rifas para conseguir los fondos con los que afrontar el pago de un perito de parte.

La ex senadora del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, sostuvo que el caso de Guri "es tremendo porque no llegó a estar formalmente detenido y lo sacaron muerto de la Comisaría del barrio Santa Ana. Su familia no pudo ni siquiera despedirse de él, fue directo a la morgue. Esto no puede quedar así y exigimos que se investigue", manifestó.

Además, denunció que el viernes varios policías amenazaron con detener al grupo que pintaba el mural, en el que había mujeres que estaban incluso con sus hijos, a quienes los policías los intimadaron con aplicarles una contravencional. "Estábamos violando la contravencional, por supuesto que sí, porque estábamos haciendo una protesta contra los crímenes de ellos", afirmó.

Otra de las quejas fue por la fiscala María Sodero Calvet, actual supervisora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). "Estuvo en la causa de Guri y de Cristian Gallardo" señaló Farfán. La hermana de este último joven, Mariel Gallardo, participó de la conferencia de prensa, y aseguró que Sodero Calvet "trató de encubrir" la violencia policial en la causa donde se investigaba esta muerte. La familia de Gallardo también viene reclamando porque no se le permitió participar del proceso en calidad de querellante.