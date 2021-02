La Municipalidad de Salta paga millones a  la AFIP por un impuesto evitable

El diputado provincial Carlos Zapata (Ahora Patria) recordó a la intendenta capitalina Bettina Romero que en el estado municipal hay una serie de irregularidades cometidas en gestiones anteriores que significaron grave perjuicio al erario .



En una nota ingresada a la Municipalidad el 28 de enero último y dirigida a la intendenta, Zapata señaló que esas irregularidades no fueron objeto de las acciones legales y administrativas por parte del estado municipal, previstas en las normas vigentes, para recuperar el daño sufrido por el patrimonio público.

El legislador apuntó que la omisión de la búsqueda del recupero de fondos que salieron de la Municipalidad en los años 2011, 2012 y 2013 sin comprobantes respaldatorios del destino que tenían, o quién los recibió, constituye una falta grave en materia de administración pública.

Zapata citó en su presentación dos casos, basados en los planes de pago identificados como J956941 y L202853, que hizo la Municipalidad con la AFIP y el expediente FSA384496/18, del Juzgado Federal de Salta N° 2, por la existencia de facturas apócrifas en la sociedad del estado municipal Pan Solidario.

Los planes de pago corresponden a determinaciones que hizo la AFIP por aplicación del denominado Impuesto a salidas no documentadas. El primero es del Ejecutivo Municipal por el año 2011 y el segundo, del Concejo Deliberante por los años 2012 y 2013.

“El Impuesto a las salidas no documentadas recae para aquellos casos donde un egreso de fondos no tiene un comprobante respaldatorio, o sea que el agente pagador no guardó el comprobante que justifica el egreso de fondos”, explicó Zapata en un video distribuido en redes sociales. “Por eso, desde la legislación fiscal se supone que el pago fue hecho a un beneficiario del impuesto a las ganancias, y a la tasa máxima, es decir, el 35%”.

Señaló el diputado en la nota a la intendenta: “Ambas determinaciones tienen origen en una denuncia que presenté en el año 2012 ante la AFIP, por las irregularidades que se cometían en la administración de la partida 'Subsidios, subvenciones y becas', durante la administración de Miguel Isa, en el Departamento Ejecutivo y en el Concejo Deliberante durante la presidencia de César Álvarez, Gustavo R. Sáenz, Matías Cánepa y Tomás Rodríguez”.

Acotó que “el municipio ha cancelado el plan de pagos del Departamento Ejecutivo y se encuentra pagando el correspondiente al Concejo Deliberante”.

En su planteo, el diputado dijo a la intendenta: “Como no debe escapar a su conocimiento, es imposible que en una administración ordenada de la cosa pública, un organismo pueda resultar deudor de este impuesto, es decir el Impuesto a las salidas no documentadas. La existencia de deuda por este impuesto, es la consecuencia del incumplimiento de normas administrativas, en el mejor de los casos, vinculada con la falta documental de egresos, situación inadmisible en la administración municipal”.

“Llama la atención el silencio cómplice del Tribunal de Cuentas municipal en materia de la búsqueda de los responsables, determinación del daño al fisco y la obtención del resarcimiento del perjuicio sufrido en las arcas fiscales”, añadió el legislador.

Respecto al expediente FSA384496/18 del Juzgado Federal 2, explicó que se trata de una causa penal originada a partir de facturas apócrifas en Pan Solidario Sociedad del Estado, empresa que pertenece al Estado Municipal.

“En la causa indicada se han presentado pruebas y acreditado la existencia de distintas maniobras, que incluyen el pago de las mismas con fondos de la sociedad y, como se indica en la causa, algunos pagos fueron realizados con cheques cuyo destino fue el depósito en la cuenta personal de quien administraba la sociedad: el señor Cabrera Van Cawlert”, sostuvo.

Mencionó que la suma total por ambos casos es de $62 millones y solicitó a la intendenta Romero que, "en caso de así creerlo correspondiente, proceda conforme a sus atribuciones y competencias, a realizar las acciones necesarias a fin de obtener el resarcimiento del perjuicio en el erario público municipal”.