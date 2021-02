El Ministerio de Salud salteño aseguró que se cumplirá la Ley de IVE

El Ministerio de Salud Pública de Salta se encuentra elaborando un protocolo para la aplicación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El secretario de Servicios de Salud, Martín Flores Perazzone, informó que ayer hubo una reunión con miembros del Poder Judicial para discutir que harán con los casos en que los pedidos superen los tiempos de gestación que prevé la ley.

En la provincia la cartera sanitaria aseguró que las instituciones cumplirán con la IVE pero afrontan la problemática de una mayoría de médicos objetores en los distintos departamentos. Flores Perazzone destacó la necesidad de reforzar la Educación para la Salud y la Educación Sexual Integral en los distintos niveles escolares para prevenir los embarazos no deseados y garantizar el cumplimiento de la IVE. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) recomendó la adhesión al último protocolo de Interrupción Legal del Embarazo de Nación.

El ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, ratificó que más allá de la objeción de conciencia de los y las profesionales, las instituciones sanitarias deberán garantizar la práctica de la IVE. “Existen muchos médicos que son objetores de conciencia, pero sancionada la ley, desde el sistema de salud debemos dar respuesta inmediata, apelando a tocoginecólogos que no sean objetores, armando un equipo de trabajo, tanto en la capital como en el interior”, dijo el funcionario.

En un primer momento, se había informado que solo había 19 médicos no objetores en la provincia. Esteban precisó que el 80% del personal médico de la provincia es objetor de conciencia y también la mayoría de especialistas en ginecología.

Por su parte, el secretario de Servicios de Salud dijo a Salta/12 que para la semana próxima está prevista una reunión por zoom entre el ministro y los gerentes de hospitales de referencia del norte y sur provincial: de Tartagal, Orán, Metán, Rosario de la Frontera, General Guemes y Joaquín V. González. Afirmó que “cuando en un hospital hay médicos objetores, el gerente general debe buscar, en tiempo y forma, la manera de que la práctica se realice con la concurrencia de un profesional externo, como lo indica la ley”. "Estamos trabajando en que algunos profesionales den respuestas en la IVE", añadió.

Flores Perazzone se definió como "católico y provida", pero expresó que como funcionario del Estado y a cargo de instituciones debe garantizar que se cumpla la Ley. "Tengo que dejar de lado mi pensamiento y pensar en lo que estoy brindando como servicio de salud a la población. Como ciudadano tengo que cumplir con deberes y derechos. No puedo estar estropeando esta cuestión (...)", manifestó.

Contó que el Ministerio de Salud tuvo una reunión previa con el OVcM respecto al protocolo IVE. Consultada por Salta/12, la directora del Observatorio Ana Pérez Declercq recordó que en Salta "sigue vigente el viejo protocolo de aborto no punible de 2015 porque la provincia no adhirió en 2019 (al protocolo dado entonces). Si bien la Ley 27.610 (de IVE) rige en todo el territorio nacional, contar con un protocolo de 2015 es vulnerar los derechos a la salud y al avance científico de las personas gestantes", afirmó. En este sentido señaló que "el Observatorio hizo una recomendación respecto a la adhesión al último protocolo en diciembre de 2019".

Para Pérez Declercq, Salta puede adherir al protocolo de 2019 "y sacar una guía para la ley (de IVE) o hacer directamente uno solo". Pero Flores Perazzone dijo que esperan la reglamentación de Ley y que seguirán lo dispuesto por Nación en cuanto a la IVE.

Explorando la penalización

Por otro lado, el secretario de Servicios de Salud también aseguró que la IVE se cumplirá en el período establecido por la ley. Como ejemplo, contó que tuvieron el caso de una mujer que pidió la IVE con 28 semanas de embarazo en el Hospital Materno Infantil, y explicó que en ese caso no practican el aborto, ya que la ley autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Flores Perazzone añadió que para analizar casos como éste se hizo una reunión con el Poder Judicial, para ver "cómo resolver los embarazos que pasan (las 14 de semanas), donde ya no se considera aborto y entran otras cuestiones legales". El médico destacó que a las 28 semanas "es un feto", y consideró que "pedir que te saquen ese bebé tiene que ver con un asesinato". Y añadió que prevén judicializar cuando se solicite la IVE en situaciones como esta, aunque en este caso en particular no dio más detalles sobre cómo siguió.

Además de establecer que toda persona gestante puede acceder a la IVE en el sistema de salud, de forma gratuita, hasta la semana 14 de gestación, la ley autoriza la interrumpción del embarazo sin límite de tiempo a las personas cuya gestación sea debido a una violación, cuando corra peligro su vida o la salud integral.

Las niñas menores de 13 años podrán acceder a la IVE con la asistencia de su padre, madre o un representante legal, mientras que las adolescentes que tengan entre 13 y 16 años solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud. Las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.

“Si la persona se encuentra en el primer trimestre del embarazo, comprendido entre la semana 1 y la 12, será asistida en los establecimientos del Primer Nivel de Atención, donde no solo interviene un tocoginecólogo, sino también el médico de familia, que puede aplicar la IVE con medicamentos, ofrecerle contención y consejos”, señaló el secretario de Servicios de Salud. "Si la paciente se encuentra entre la semana 12 y la 14, se requiere la asistencia en un centro de mayor complejidad, es decir en un hospital, para garantizar la seguridad a lo largo del proceso", añadió.

La ley establece que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos. También ordena que el personal de salud no podrá negarse a realizar la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Y no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. La ley puede consultarse https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115

Respecto al presupuesto para hacer efectiva la IVE, Flores Perazzone afirmó que Nación provee lo necesario.