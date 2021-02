México autorizó el uso de la Sputnik V

A horas de que la revista científica The Lancet ratificara la eficacia de la Sputnik V, el gobierno de México autorizó "el uso de emergencia" de esa vacuna contra el coronavirus elaborada por el instituto ruso Gamaleya y dio luz verde a un acuerdo para que Moscú le envíe las primeras 400 mil dosis que habían negociado semanas atrás.



La aprobación fue hecha por el ente que regula el uso de medicamentos en México, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y el anuncio oficial estuvo a cargo del subsecretario de Salud, Hugo López.

La noticia fue inmediatamente posterior a la publicación de la revista médica The Lancet, que confirmó que la Sputnik V tiene una eficacia de 91,6 por ciento frente a la Covid-19 en sus manifestaciones sintomáticas. No obstante, el funcionario Mexicano no sustentó la autorización en este hecho sino en el estudio de los resultados hechos por la Cofepris.



Lo que también explicó López es que ahora Rusia tiene el "compromiso de en muy pocos días" enviar a México 400 dosis, que se inyectarán a 200.000 personas al ser una fórmula de dos aplicaciones.



México ya firmó el contrato para la compra de esta vacuna y el documento fue enviado a Rusia anoche mismo para que los rusos hagan lo propio. El acuerdo fue anunciado el 25 de enero último tras una charla entre los presidentes Andrés López Obrador y Vladimir Putin, en la que acordaron acordó una compra total de 24 millones Sputnik V para el país norteamericano.



El gobierno de López Obrador fue el primero de Latinoamérica en poner en marcha la vacunación de su población. Lo hizo desde el 24 de diciembre y hasta ahora sólo se ha utilizado la fórmula de la firma estadounidense-alemana Pfizer/BioNTech.



Otra vacuna ya aprobada por Cofepris es la de AstraZeneca, desarrollada junto a la Universidad de Oxford y que será envasada en este país tras ser producida en la Argentina. De hecho, ya recibió un primer embarque del principio activo de AstraZeneca y se espera que a partir de marzo esté disponible para uso local y de exportación a América Latina.



Con 126 millones de habitantes, México sumó hasta ayer 1.874.092 contagios y 159.533 muertes por Covid-19, cifra que ubica al país tercero en el mundo en ese rubro solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, según el balance en línea de la Universidad de Johns Hopkins, de Baltimore.