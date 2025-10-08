"Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico y protaginista del narcoescándalo que involucra a José Luis Esper, brindó diversas declaraciones radiales en las últimas horas. Intentó lavar su imagen con un relato armado, pero terminó enredándose en sus propias historias. Habló sobre su relación con Espert y manifestó su molestia porque el excandidato haya negado la vinculación: “Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, aseguró. Además, se refirió al dinero que le dio para la campaña 2019 y la famosa trasnferencia de, en principio, 200 mil dólares para las supuestas asesorías como especialista financiero a la empresa guatemalteca. Dio detalles del uso de sus aviones al servicio de Espert, de las reuniones donde conoció a Lilia Lemoine y su particular interés por Javier Milei.

A pesar de su ensayo, todavía no queda claro cómo era el vínculo con el excandidato a diputado de La Libertad Avanza ni en concepto de qué le transfirió, al menos, 200 mil dólares. Respecto del financiamiento de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 , Fred Machado mencionó, en primer lugar, que no había recibido un pedido de aporte económico. Pero luego, deslizó que cuándo el candidato viajó a Viedma para la presentación de su libro, le pidió "una mano": "El tipo me dice, te necesito, la verdad que tampoco es mucho, somos tres". Luego de contradecirse a sí mismo, Machado reconoció que sí hizo aportes económicos para que Espert pueda desarrollar su campaña presidencial. "El monto no había sido tan importante, entre comidas y hoteles habrán sido 100 o 150 mil dólares", afirmó.

Luego relató un particular encuentro en la casa de Luis Rosales, quien fue compañero de fórmula de Espert en su camino electoral. "Llegamos a la casa de Rosales, estaba Espert, Clarita, Dic Morris, uno que hacía encuestas, uno con un traje viejo, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine". Sobre la diputada libertaria, agregó: "La ponían en medio a la Lemoine, que iba y abría las rejas, y decía: 'Yo estoy acosada por el Estado y me está liberando la libertad'. Una película de Wes Anderson parecía", comparó el presunto narco.

En ese encuentro, además, Machado asegura que conversó por primera vez con Espert del proyecto de consultorías para la empresa minera que tenía en Guatemala. "Él me dice que hace consultorías, le digo que podemos firmar una asesoría, eran más de 200 mil dólares, más cuotas, eso se firmó por contrato en junio". Para intentar justificar las confusiones respecto de los montos, ensayó una débil excusa: "Sí, iban a haber más cuotas y era considerable. No sé si era un millón, puede ser 500.000 dólares. Una consultoría de un millón no era caro. Él no hace trabajo alguno, pero tampoco le pagué un millón".

Lo curioso es que Machado se interesó en su momento por conocer al Presidente, pero en este caso, el interés vino por los perros: "Los kirchneristas van a pensar que soy tan tarado como Milei pero a mí los perros me encantan. Pienso que los perros son seres extraordinarios. Yo tuve un mastín cuando era muy pequeño, a los tres años del perro me lo pisó un auto. (...) Entonces, me entero de que Milei tenía esos perros y le pregunté a Espert, “che, ¿conocés a este economista que tiene cuatro mastines? Me gustaría conocerlo". Milei no era candidato, solo era en ese momento un personaje de la televisión. Entonces Espert me dice, “¿vos también dormís con los perros?”".

El empresario enumeró a los otros políticos que dice haber conocido: "A (Facundo) Manes, a (Juan) Manzur, a Horacio Massaccesi, que es amigo porque mi mamá le salvó al vida a su mujer (María Esther Cicarelli, hoy de 80 años, era partera en su juventud)".

"Cuando llegué a la Argentina lo fui a ver a Espert (...) le conté que me estaban acusando de esto y él me dijo 'yo te creo'". Seguidamente, comentó que Espert la habría dicho "por vos me inmolan", en referencia al impacto que podrían tener acusaciones de narcotráfico al principal financista de su campaña presidencial.