Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los ataques cruzados y la tensión se centra en el Estrecho de Ormuz
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los ataques cruzados y la tensión se centra en el Estrecho de Ormuz
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de marzo de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
La Mañana
Malestar dentro y fuera del trabajo
La mayoría de los trabajadores pensó en renunciar por la mala relación con jefes
El 73 % de los empleados consideró en presentar la renuncia debido al mal vínculo con superiores. Y casi 50 % tiene una “mala imagen” de sus jefes, según una encuesta de Bumeran.
11 de marzo de 2026 - 15:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
jefe
(Archivo -)
Temas en esta nota:
Empleo
Últimas Noticias
¿Hasta dónde llegan los precios?
Índice camiseta: cuánto cuesta la indumentaria de los equipos de fútbol
Los números de "Chacho" Como DT
Comienza la era Coudet en River: el posible equipo frente a Huracán
El pivot de Miami superó a Kobe Bryant y quedó sólo detrás de Wilt Chamberlain
El increíble récord que logró Bam Adebayo en la NBA
Malestar dentro y fuera del trabajo
La mayoría de los trabajadores pensó en renunciar por la mala relación con jefes
Exclusivo para
Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición
Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas
Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro
Por
Pablo Esteban
De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día
El laberinto de la inversión en la Argentina real
Por
Javier Lewkowicz
El País
Viaje, polémica y pases de factura
Villarruel aprovechó el escándalo del “deslomado” Adorni para reavivar la interna en el Gobierno
Página/12 hace memoria
Mancha venenosa
Por
Horacio Verbitsky
Lo comunicó la justicia federal de Córdoba
La verdad sale a la luz: identifican los restos de doce víctimas de La Perla
Por
Luciana Bertoia
Reclamo salarial de los uniformados
Rebelión policial en Jujuy
Economía
Sigue la guerra y suben los combustibles
Las naftas premium superaron los 2 mil pesos el litro en algunas estaciones de CABA
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de marzo de 2026
Lácteos Verónica
Cerró las plantas y no paga sueldos
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
Sociedad
Exigieron que se investigue a los directivos de Cosud
Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos denunciaron maniobras irregulares de la empresa constructora
Los desafíos de los chatbots aplicados a la medicina
Inteligencia artificial en salud: ¿qué pasa cuando el ChatGPT hace de médico?
Por
Dylan Resnik
Julio Zamora: “Desde Tigre tenemos que dar el ejemplo de que se puede hacer política de otra manera”
Tras el derrumbe en Parque Patricios
La Renga pasó los shows de Huracán al Parque de la Ciudad
Deportes
¿Hasta dónde llegan los precios?
Índice camiseta: cuánto cuesta la indumentaria de los equipos de fútbol
Los números de "Chacho" Como DT
Comienza la era Coudet en River: el posible equipo frente a Huracán
El pivot de Miami superó a Kobe Bryant y quedó sólo detrás de Wilt Chamberlain
El increíble récord que logró Bam Adebayo en la NBA
“Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar "
El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no viajará al Mundial