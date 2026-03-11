Omitir para ir al contenido principal
Página/12 hace memoria

Mancha venenosa

Por primera vez un oficial en actividad confesó los crímenes cometidos por órdenes superiores entre 1977 y 1979. La confesión del teniente coronel Bruno Laborda, miembro de una conocida familia de militares, policías y políticos puntanos.

Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
Aniversario 50 años golpe
“El trabajo no ha terminado”

Los detalles de los hallazgos en el ex centro clandestino de detención de La Perla

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de marzo de 2026 - Clone

"Circulación masiva de contenidos misóginos"

Brasil le apunta a TikTok por una tendencia que celebra la violencia machista

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín

Paolo Rocca es el dueño más rico del país

Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas

Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro

Por Pablo Esteban

De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día

El laberinto de la inversión en la Argentina real

Por Javier Lewkowicz

Lo comunicó la justicia federal de Córdoba

La verdad sale a la luz: identifican los restos de doce víctimas de La Perla

Por Luciana Bertoia

Reclamo salarial de los uniformados

Rebelión policial en Jujuy

El 98 por ciento de su dinero líquido está afuera de la Argentina

El patrimonio de Sturzenegger creció 970 millones y la mayor parte está en el exterior

Por Sebastián Cazón

Economía

Lácteos Verónica

Cerró las plantas y no paga sueldos

Inuaguración de Expoagro

Preocupación por la crisis

Sociedad

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de marzo

Deportes

El partido tuvo muy pocos momentos atractivos

Racing igualó con Sarmiento y está en zona de clasificación

A los rosarinos se les escapó la victoria en el último instante

Platense empató con Newell’s cerca del final

Con cinco encuentros continúa este miércoles la décima fecha del Torneo Apertura

Torneo Apertura: Boca-San Lorenzo, un clásico y todas las miradas

Diálogo con la expalista olímpica Sabrina Ameghino sobre la actualidad del canotaje

“Hay una crisis tremenda que no sabemos en qué va a terminar”

Por Marcos González Cezer