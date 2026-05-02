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Informe del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de las Mujeres
Santa Fe registró 15 femicidios en cuatro meses
Datos de Mumalá sobre la “violencia extrema” hacia mujeres y disidencias en la provincia en el primer cuatrimestre del año.
Por
Lorena Panzerini
02 de mayo de 2026 - 3:30
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Acto por femicidio de Sophia Civarelli
(Andrés Macera)
Temas en esta nota:
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