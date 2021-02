Carlos Bianco sobre la oposición y la Sputnik V: "que se dejen de joder"

"Que la oposición se deje de joder". Cansado de las insistentes campañas negativas que la oposición despliega ante cada iniciativa del gobierno bonaerense, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, mostró su fastidio emulando al gobernador Axel Kicillof ante las críticas a la vacuna Sputnik V. "El argumento que ponían era que solamente iba a estar claro que la vacuna era buena si se indicaba en una revista occidental y cristiana", aseguró Bianco apuntando a la publicación de The Lancet que destacó el 91,6 por ciento de efectividad de la vacuna.

"Lo más visible de esta oposición férrea a cualquier tipo de medida que se toma desde el gobierno nacional y del Gobierno provincial fue la campaña antivacunas", destacó el jefe de Gabinete bonaerense en el programa #LasPrimerasNoticias por AM750 en relación a la oposición macrista que criticó desde un comienzo a la vacuna sólo por su origen. "Es algo que venimos viendo que se repite desde que empezó la gestión con todos", continuó Bianco y agregó que "con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el reparto de los respiradores también, diciendo que no iba a haber respiradores, que no íbamos a tener camas".

"Primero decían que la vacuna no servía, después que había poca vacuna. Después decían que querían precisiones sobre el calendario de vacunación. Bueno, van empeorando cada vez más respecto a las críticas", detalló el funcionario en referencia a los dirigentes el macrismo y sus aliados que se encuentran en medio de una interna de cara a las elecciones de medio término de este año. "Ya era claro antes, si la Anmat permite una vacuna, un medicamento o lo que sea es porque tiene un fundamento científico, esto no es una definición política, es una definición científica", destacó ponderando el trabajo de la agencia gubernamental.

"Como dijo el gobernador, déjense de joder", aseguró Bianco en un claro un mensaje a los opositores y agregó que "ahora quedó totalmente descartado cualquier tipo de operación, porque el argumento que ponían era que solamente iba a estar claro que la vacuna era buena si se indicaba en una revista occidental y cristiana"



Por otro lado, el jefe de Gabinete destacó la campaña de vacunación contra la covid-19 en la provincia de Buenos Aires al indicar que "esta es una campaña de vacunación y como no es una vacuna obligatoria, hay que incentivar, hay que darle seguridad a la gente para que efectivamente se inscriba, porque la única forma de vacunarse cuando una campaña no es obligatoria, es dar el consentimiento informado". Para dar consentimiento "la forma más fácil que encontramos es que se inscriba a nuestra aplicación, que se inscriba en nuestra página web y para eso hay que difundirla". Además de la vacunación del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, y de intendentes, Bianco aseguró que promoverán que "se vacunen algunos referentes de la cultura, del deporte, del arte porque hay algunas personas que su referencia directa no son vinculadas con la política", aunque adelantó que seguramente la oposición "lo va a criticar".