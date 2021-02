Boca, entre el estado físico de Rojo y las internas dirigenciales

Boca respiró aliviado durante la vuelta a las prácticas con la presencia de su refuerzo estrella, Marcos Rojo, quien se había retirado del entrenamiento del martes con una molestia muscular y trabajó este miércoles a la par de sus compañeros en el que fue su segundo día en el club.

La preocupación en torno al ex Estudiantes de La Plata y Manchester United -entre otros clubes- se debió a que el defensor venía de una larga inactividad (un partido jugado en los últimos 14 meses) y entrenándose por su cuenta. Rojo había sido presentado el martes al mediodía en la Bombonera por el presidente del club, Jorge Ameal, y en su primera práctica sintió un dolor que no le permitió completar los trabajos. Aunque Boca no compartió ningún parte médico oficial, allegados al jugador indicaron que finalizó el trabajo físico con una "leve molestia" en el gemelo derecho, pero que no sintió ningún pinchazo.

En consecuencia, en la antesala de la práctica del miércoles por la tarde, se le realizaron estudios médicos al jugador para ver si estaba en condiciones de trabajar con el grupo. Para el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Miguel Russo, la molestia de Rojo fue algo normal debido a que el zurdo desde hacía dos meses que no se entrenaba en un campo de juego. Finalmente, para terminar con las suspicacias, el club posteó en sus redes sociales una imagen del defensor entrenando en Casa Amarilla.



El que sí trabajó de manera diferenciada fue el arquero Esteban Andrada, quien también había finalizado la práctica del martes con una leve molestia, por lo que se limitó a tareas de kinesiología durante la jornada para no arriesgar. Por su parte, Agustín Almendra se retiró del campo con lo que podría ser un desgarro.

En tanto, la mala noticia de la semana sigue siendo la desmejorada relación entre el Consejo de Fútbol, el entrenador y el plantel. El último aporte al caos fue la filtración de un audio del colombiano Jorge Bermúdez -miembro del Consejo- disparando contra Carlos Tevez luego de que el referente xeneize hiciera trascender el último fin de semana que había pensado seriamente en retirarse por la situación que se vive en el club.

El origen del malestar sería el ya resuelto conflicto con Pol Fernández, uno de los tantos malos tratos que viene teniendo la dirigencia con los jugadores por motivos contractuales. Vale recordar que en su momento, Tevez intercedió por el volante pero no tuvo la respuesta esperada. Así las cosas, con buenas en el campo de juego y no tan buenas en los escritorios, el plantel quedó concentrado de cara al amistoso del próximo sábado ante Talleres.

El mercado de pases

Uno de los que podría salir del plantel en las próximas horas es el juvenil Gastón Avila: el defensor surgido en Rosario Central volvería a préstamo a su club de origen, que aún posee el 40 por ciento de su ficha. Falta solo la aprobación del Consejo de Fútbol, ya que Russo dio el visto bueno para la operación.

Además, entre quienes pueden ser prestados o transferidos en este mercado de pases están el volante Gonzalo Maroni (su destino podría ser Racing) y Agustín Obando, quien podría ser parte de la operación con Talleres de Córdoba para que llegue a Boca el lateral Nahuel Tenaglia. También habría interés por Nicolás Orsini, de Lanús.



En cuanto al atacante Cristian Pavón, por el momento no se va a operar de la fibrosis (sobrehueso) que sufre en los tobillos ya que se siente en buenas condiciones. En ese sentido, hubo consenso al respecto entre el jugador, el Consejo de Fútbol del club y el DT Russo, quien destacó que el jugador cordobés es uno de los que más trabaja en las tareas físico en la actual pretemporada.