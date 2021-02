"Doce años no se resuelven en un año"

Doce contra uno. Esta es la explicación a la que echó mano ayer el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, al argumentar porque no se han podido resolver los niveles de violencia e inseguridad, sobre todo en las calles de Rosario. “Cortar los vínculos con el delito significa que no haya protecciones, ramificaciones, connivencia ni impunidad para nadie”, disparó ante la prensa, para agregar luego que "doce años no se resuelven en un mes ni en un año" en relación a las gestiones que el Frente Progresista, Cívico y Social cumplió en la provincia.

“Hoy hay más patrulleros por la presencia de fuerzas federales, pero doce años no se resuelven en un mes ni en un año”, indicó el mandatario al participar esta mañana, junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, del acto por el 208° aniversario del Combate de San Lorenzo, en esa ciudad. En esa línea Perotti señaló que “se necesita que todos vayamos poniendo el mayor esfuerzo y también una reflexión para saber qué nos pasó durante estos años”.

En sus declaraciones, el mandatario provincial reiteró las críticas hacia la gestión anterior en materia de políticas de seguridad y lanzó una serie de preguntas: “¿Qué fue lo que pasó para que esto creciera y hoy nos sacudiera cada uno de estos hechos con una bofetada? ¿Cómo permitimos los santafesinos que se llegara a esta situación?”.

“Lo que tenemos claro –continuó– es todo el empeño que tenemos para poner los mayores esfuerzos, para estructurar una fuerza, para tener la posibilidad cierta de tener una mayor presencia de mejores efectivos, más entrenados y con mejor prevención”.

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador aseguró que en los últimos 12 años la inseguridad “viene creciendo como una bola de nieve en la provincia” y agregó: “Nuestras acciones están orientadas a tratar de achicar esa bola de nieve. Pero, ¿por qué llegamos acá? ¿Por qué se miró para otro lado? ¿Por qué se dejó instalar toda esta situación que ahora hay que revertir? Si no miramos de dónde venimos y por qué se produjo esto y por qué situación se permitió que esto creciera a esta magnitud, nos vamos a equivocar en el análisis”.

El gobernador apuntó a las gestiones del Frente Progresista que lo antecedieron en el ejercicio del poder público al afirmar que “claro que hay que mirar para atrás, porque si no miramos de dónde venimos y por qué se permitió una situación de esta magnitud, nos vamos a equivocar en el análisis”.

El mandatario se refirió a los niveles de violencia altamente lesiva que sufre la provincia, con epicentro en la ciudad más poblada, Rosario.

“El delito se ha instalado con una forma y un estilo de vida y un poderío económico detrás de este estilo de vida”, dijo Perotti, para agregar que “cortar los vínculos con el delito significa que no haya protecciones, ramificaciones, connivencia ni impunidad para nadie”.

Además, el gobernador santafesino recordó en declaraciones a la prensa que “en el inicio de la gestión se fueron mil agentes e ingresaron 400, pero este año el ingreso va a ser de 1.600 con la instancia histórica de equipamiento que va a tener la fuerza”.

En esa línea, explicó que la Policía provincial contará este año “con 15 mil chalecos antibala, más municiones y equipamiento”.

Según Perotti, la lucha contra la inseguridad “es un proceso que va a llevar su tiempo”, motivo por el cual pidió “tomar la dimensión y el compromiso para enfrentar y poner cada uno lo mejor, a fin de tener un piso de seguridad mucho más alto y una institucionalidad mejor en la provincia”.

El gobernador afirmó además que “hay más patrulleros en la calle” y destacó “la coordinación con las fuerzas federales”. Por último, indicó que “cortar los vínculos con el delito significa que no haya connivencia ni impunidad para nadie”.