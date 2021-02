Iron Mountain: a siete años, habrá un homenaje a las víctimas

Familiares de los diez bomberos y rescatistas fallecidos en el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, manifestaron su deseo de que "el juez redacte un nuevo fallo con las garantías de la ley", a un día de cumplirse el séptimo aniversario de la tragedia.



Sandra Baricola, hermana de Pedro, un trabajador de Defensa Civil que falleció tras ser aplastado por la frágil pared del depósito de Iron Mountain el 5 de febrero de 2014, dialogó con Télam respecto al curso de la causa que involucra la responsabilidad de 12 exfuncionarios del gobierno y 5 directivos de la empresa.



"Después de 7 años de la muerte de nuestros familiares no fue muy positivo tener un impasse con la anulación de los procesamientos de los culpables; ahora lo único que esperamos es que el juez Pablo Ormaechea redacte un fallo con las garantías de la ley", aseguró Baricola respecto de la decisión tomada a fin de diciembre por la Cámara Nacional en lo Criminal.



Esos jueces anularon el procesamiento de las 17 personas por "defectos" en la instrucción del sumario, tras aclarar que fueron ordenados en febrero de 2018 luego de una "grotesca" y "deficiente investigación".



"Lo que debe hacer este juez de instrucción es redactar un nuevo fallo que deje en claro que la responsabilidad no fue de los policías ni de la gente que estaba trabajando, porque los abogados de la defensa acusan lo contrario", resaltó la mujer, quien acordó con que "hubo defectos de la instrucción, si no hoy estaríamos en el juicio".



Baricola enfatizó que "es indignante y una vergüenza, que después de siete años se evalúe que hubo deficiencias en la investigación". "Está comprobado que esto no fue un accidente, estuvo planeado, hay pericias de la Policía Federal, que esperamos que aporten pronto para que la causa tenga una dinámica, que demuestran que nuestras familias murieron por impericia, en un galpón que no estaba en condiciones para funcionar", añadió.



En tanto, Rolando Monticelli, padre de Juan Matías, uno de los bomberos fallecidos en el incendio de Iron Mountain, manifestó que siente "honor y orgullo" por su hijo pero también "dolor, sentimientos encontrados, un vacío en el estómago por no haber justicia". "Desde hace muchos años vengo luchando y peleando contra grandes intereses, corporaciones, poderes políticos, empresarios", apuntó tras señalar "la ineficacia del Poder Judicial" y lamentar que "algunos callaron por intereses".



Baricola remarcó también que, sin embargo, "no perderemos las expectativas por lo que sucederá", tras confirmar su presencia y la del resto de familiares en el acto en homenaje al que asistirá la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Allí, esa cartera ratificará su voluntad de poner áreas específicas a disposición para el avance de la causa.



El acto se hará mañana a las 18.30 en el Departamento Central de Policía, según confirmó el secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks.



"Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos al ministerio fue ponernos a disposición de los familiares, y darles todas las herramientas. En ese momento ellos no eran querellantes en la causa y eso ya ha cambiado", explicó Fuks.