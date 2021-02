Copa Libertadores 2021: expectativa por sorteo de fases previas 

Las fases previas de la Copa Libertadores 2021 se sortearán este viernes desde las 12 en la sede de la Commebol, en la ciudad paraguaya de Luque, en una edición que contará con 47 equipos, entre ellos siete argentinos, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Defensa y San Lorenzo, cuyo DT Diego Dabove va a tener una idea de con qué adversario se encontrará. Los otros seis equipos de nuestro país tendrán que aguardar hasta abril para saber qué les deparará el máximo certamen continental en sus respectivos grupos.



En la ceremonia también se sorteará la primera fase de la Copa Sudamericana, con la participación de seis equipos locales: Independiente, Newell's Old Boys, Rosario Central, Talleres de Córdoba, Lanús y Arsenal.



Mientras los hinchas de Palmeiras aún festejan el título de campeón de la Libertadores 2020, logrado ante Santos en el estadio Maracaná el pasado sábado, ya comienza a "jugarse" la edición 2021.



La expectativa por el sorteo tendrá sus límites, ya que sólo se determinarán los cotejos por la primera y segunda fase. Todavía faltan los clasificados de Brasil, Chile y Uruguay y la Conmebol separó en dos la ceremonia.



Ante la imposibilidad de definir la conformación de los bombos de la fase de grupos (los copones se establecen según la posición de cada club en el ranking Conmebol), es necesario conocer todos los participantes para el armado.



Así, en esta primera etapa se sortearán las fases previas, que comenzarán a jugarse este mes, y la conformación de los grupos se concretará en abril próximo, con los 32 equipos ya establecidos.



El torneo ya tiene el calendario confirmado: la primera fase comenzará el 17 de febrero, la segunda iniciará el 3 de marzo y la tercera finalizará el 7 de abril, después de la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



Posteriormente comienza la parte más atractiva del certamen, la fase de grupos, que se iniciará el 21 de abril y está programado que termine en la semana del 24 al 30 de mayo.



El 2 de junio se realizará el sorteo de los 16 equipos que buscarán el codiciado trofeo. Los octavos de final serán del 12 al 18 de julio, después de la Copa América que organizarán Argentina y Colombia; mientras que los cuartos se disputarán a partir del 11 de agosto, las semifinales están previstas para el 22 y 29 de septiembre y la final, con sede aún a designar el 20 de noviembre



En la primera fase participarán Royal Pari (Bolivia), Universidad Católica (Ecuador), Guaraní (Paraguay) César Vallejo (Perú), Caracas (Venezuela) y un equipo uruguayo.



En la segunda fase iniciará su participación San Lorenzo junto a Bolívar (Bolivia), Libertad (Paraguay), Deportivo Lara (Venezuela), Ayacucho (Perú), Independiente del Valle (Ecuador), Junior y Atlético Nacional (Colombia).



A esos equipos se agregarán los tres clasificados de la primera fase, dos de Chile, dos de Brasil y un uruguayo, sumando 16 equipos de los cuales ocho pasarán a fase de grupos.



Cabe recordar que para la fase de grupos ya están clasificados Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia (Argentina); Always Ready y The Strongest (Bolivia); Palmeiras y cinco equipos clasificados del Brasileirao y Copa de Brasil; Universidad Católica y Unión La Calera (Chile); América de Cali e Independiente Santa Fe (Colombia); Barcelona y Liga Deportiva de Quito (Ecuador); Cerro Porteño y Olimpia (Paraguay); Sporting Cristal y Universitario (Perú); dos equipos por clasificar en Uruguay; Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira (Venezuela).