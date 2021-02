Los ministros juegan sin secretos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió al acuerdo de precios y aclaró que "los salarios tienen que crecer más que los precios". En declaraciones al canal C5N, el funcionario aseveró que "la recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación de la economía".

Remarcó además que "las políticas de precios y salarios coordinadas van a ser una solución muy importante. Necesitamos que el crecimiento de la economía vaya de la mano de la recuperación del poder de compra del salario". Asimismo, Guzmán adelantó que habrá una recuperación de los haberes previsionales al señalar que "las jubilaciones tendrán una recuperación de la mano de la recaudación y los salarios".



A su turno, la vicejeja de Gabinete, Cecilia Todesca, aclaró que “la solución no puede ser que los precios de los alimentos se disparen por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”, detallando temas que se charlarán. Y explicó que "estamos dando lugar a las conversaciones para que no se nos diga que actuamos en exabrupto”. Es preciso, dijo, “apuntar a ese espacio de debate. No va a ser fácil pero debemos intentarlo”.

Por último, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, reafirmó que "no va a haber techo a las paritarias" y que, desde el Gobierno, buscarán que los sectores de la vida económica nacional "acompañen" para que precios y salarios "converjan en la pauta" que se fijó en la Ley de Presupuesto. El Ejecutivo no buscará "un acuerdo jurídico ni un contrato" sino que se propondrá "una metodología" para "buscar que precios y salarios converjan en la pauta que fijó el Gobierno".