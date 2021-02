"Todos crecimos maravillados con las obras de Dante (Taparelli). Tener la oportunidad de trabajar con él para mí es un privilegio", dijo el intendente Pablo Javkin al poner en funciones al nuevo secretario de Cultura Municipal. Por su parte, el flamante funcionario expresó que "los equipos de trabajo son los que vienen trabajando desde hace muchos años, es como una familia para mí. Siempre estuve acostumbrado a trabajar sin dinero, siempre me consideré un piloto de tormenta. Mi horizonte es poner en valor la cultura como elemento reparador. Por lo demás, Rosario ya hizo todo lo que tiene que hacer, no hay cosa que se haga en algún lugar del planeta que no se haga acá, estoy muy contento por el consenso y por la aprobación de la sociedad, en dos horas recibí mil mensajes, nunca lloré tanto", confió.