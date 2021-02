El acertijo

Un corredor de arte vendió un día dos cuadros por 990 dólares cada uno, con uno sacó un beneficio del 10 por ciento y con el otro sufrió una pérdida del 10 por ciento. “Eso significa que hoy gané lo mismo que perdí”, señaló. ¿Eso es cierto?

Respuesta: No, ese día perdió 20 dólares. Por el cuadro que vendió con un beneficio del 10 por ciento le dieron 990 dólares. El beneficio no es el 10 por ciento de 990, sino el 10 por ciento de lo que él había pagado. De modo que 990 dólares es el 110 por ciento de lo que él pagó. Esto significa que pagó 900 dólares, hizo el 10 por ciento de 900 dólares, que es 90 dólares, y recibió 990 dólares. Por consiguiente obtuvo 90 dólares con el primer cuadro. Con el segundo cuadro perdió el 10 por ciento de lo que pagó por él (1100 dólares), de modo que lo vendió por el 90 por ciento de lo que pagó. El 10 por ciento de 1100 es 110, así que lo vendió por 1100 menos 110, que es 990 dólares. Por consiguiente perdió 110 dólares con el segundo cuadro, y ganó sólo 90 con el primero. Su pérdida neta fue de 20 dólares.

Cuál Es?

El empresario Elon Musk aseguró en la red social ClubHouse que su empresa Neuralink ha conseguido implantar un chip en el cerebro de un mono "para que juegue a videojuegos". Junto con Tesla y SpaceX, Neuralink es una de las compañúas más conocidas de Musk, que persigue implantar elementos computacionales en el cerebro humano para escuchar música sin auriculares, controlar las hormonas o solucionar dolencias médicas.

El número

1517,8 millones de paquetes de cigarrillos se vendieron en el país entre enero y noviembre de 2020, un 0,3 por ciento más que en el mismo período de 2019, según informó la consultora IES. Al medir en términos per cápita, en 2020 el consumo por habitante cayó por noveno año consecutivo (con 33,8 paquetes vendidos per cápita en once meses), con una merma de 0,8 por ciento con relación a 2019, por debajo de los 50 atados per cápita que se consumían en promedio entre 2011 y 2015

La posta

La llegada de turistas internacionales a España se hundió un 77,3 por ciento en 2020, con solo 19 millones de visitantes, una cifra inédita desde 1969. España perdió así 64,8 millones de viajeros extranjeros frente a los 83,5 millones que llegaron en 2019. Las cifras de ingresos que dejaron estos turistas sufrió un recorte similar de igual magnitud ya que de los 91.912 millones de euros que habían entrado en España 2019 se pasó a 19.740 millones en 2020, un 78,5 por ciento menos, según las cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadística.

Tecno

La Comisión Europea ha encomendado a la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, que prepare un esquema de certificación de la ciberseguridad de la Unión Europea para las redes 5G. Este es un nuevo paso en el marco de la Ley de Ciberseguridad europea lanzada en 2019. Este protocolo ayudará a abordar los riesgos relacionados con las vulnerabilidades técnicas de las redes y "mejorar aún más su ciberseguridad". Será además una guía para que los Estados miembros elaboren sus protocolos.

El dato

Amazon se quedó con 61,7 millones de dólares en propinas que sus clientes habían decidido abonar a los repartidores de la empresa, según una investigación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), la autoridad reguladora del país en materia de competencia y derechos de los consumidores. Para zanjar el caso, Amazon llegó a un acuerdo con la FTC para pagar una multa por esa misma cantidad, que el regulador utilizará para abonar a los repartidores las propinas que tuvieron que haber recibido. "En lugar de transferir el 100% de las propinas de los clientes a los repartidores, como había prometido hacer, Amazon usó el dinero por su cuenta. Nuestra acción de hoy devuelve a los repartidores decenas de millones de dólares en propinas de las que Amazon se apropió indebidamente", subrayó el director de la Oficina de Protección del Consumidor de la FTC, Daniel Kaufman.