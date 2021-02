Bachelet exige a Paraguay investigar la muerte de las niñas argentinas

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una niña de 14 años. Oviedo atestiguó el operativo en el que fueron asesinadas dos menores de nacionalidad argentina y está desaparecida desde diciembre del año pasado.



Desde la ONU le pidieron a las autoridades de Paraguay “buscar de forma inmediata a la niña desaparecida”. Bachelet exigió al gobierno de Abdo Benítez que "determine por qué no se realizó un examen forense completo. La investigación debe examinar además por qué se han destruido pruebas importantes", agregó la expresidenta chilena.



El organismo internacional denunció así la decisión de "enterrar de forma inmediata los cuerpos de las menores muertas y la destrucción de la ropa que llevaban" cuando tuvo lugar el hecho. Por otra parte, denunciaron que las autoridades impusieron cargos de "asociación con el terrorismo" contra las madres de las niñas, que viven en Argentina.



Según los informes de la oficina de Bachelet, el dos de septiembre de 2020, Carmen Oviedo presenció un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Paraguaya contra miembros del Ejército Popular Paraguayo (EPP), en la zona de Yby Yáu, ubicada al norte de la capital Asunción. En ese mismo operativo fueron asesinadas sus primas Lilian y María Carmen Villalba. Tenían 11 años y eran ciudadanas argentinas. Carmen Oviedo Villalba de 14 años, está desaparecida desde principios de diciembre de 2020.



Unas horas después de los hechos en Yby Yáu, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez se refirió al hecho con orgullo. “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”. Luego los medios y las autoridades confirmaron que las personas asesinadas eran Lilian y María Carmen, que vivían con la abuela en Misiones. El año pasado lograron reunirse por primera vez con sus papás en Paraguay, pero no pudieron volver a la Argentina debido al cierre de fronteras establecido por la pandemia.



En la nota de prensa publicada por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Bachelet hizo un pedido a las autoridades paraguayas. "Llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial”.



El año pasado la ONU exigió una investigación “urgente e imparcial”, también se sumaron al pedido organizaciones como Human Rights Watch. El pasado cinco de febrero -a cinco meses del asesinato de las dos niñas de 11 años- se realizaron marchas hacia los consulados de Paraguay en las ciudades de Posadas, Córdoba, Rosario, Resistencia, Salta y en la ciudad de Buenos Aires donde la policía reprimió la movilización.

En paralelo, las hijas del exvicepresidente Denis brindaron una conferencia de prensa para reclamar "acciones concretas” al Gobierno y alguna prueba de vida de su padre a la guerrilla, al cumplirse 150 días desde que se lo llevaron de una estancia en la ciudad de Concepción.