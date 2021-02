Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de febrero

En las efemérides del 7 de febrero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:



● 1812. Nace Charles Dickens, uno de los escritores más populares del siglo XIX. Obtuvo gran éxito con sus novelas publicadas como folletín. Fue autor de clásicos como Oliver Twist, Historia de dos ciudades, David Copperfield, Grandes esperanzas y el relato Cuento de Navidad. Símbolo de la literatura de la era victoriana, murió en 1870. Su obra llegó al cine en el siglo XX.

● 1927. Nace en Montpellier la cantante y actriz Juliette Greco. Protagonizó una fuerte historia de amor con Miles Davis. Su repertorio incluyó canciones de Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Charles Trenet, Geroges Brassens y Boris Vian, entre otros. Murió en 2020.

● 1932. En Nueva Jersey nace Gay Talese, uno de los exponentes del Nuevo Periodismo. Definió el nuevo género en los años 60 desde las páginas de The New York Times, a la par de Tom Wolfe. Escribió artículos memorables sobre figuras como Frank Sinatra y Joe DiMaggio. Libros como The Bridge: The Building of the Verrazano–Narrows Bridge, sobre la construcción de un gran puente; y New York: A Serendipiter's Journey, acerca de la vida de personas comunes, cimentaron su fama.

● 1986. Una insurrección acaba con la dictadura hereditaria de la familia Duvalier en Haití. El régimen había sido fundado por François Duvalier en 1957 y a su muerte, en 1971, lo sucedió su hijo, Jean-Claude, de 19. El padre, apodado “Papa Doc”, instauró un aparato represivo a la par de su vecino Rafael Trujillo en la República Dominicana. El hijo, “Baby Doc”, gobernó bajo el terror uno de los países más pobres del mundo. Henry Namphy tomó el poder mientras “Baby Doc” se exiliaba en Francia. Regresó al país en 2005 y enfrentaba procesos judiciales cuando falleció en 2014.

● 2003. En México muere el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Tenía 81 años. Maestro de la minificción, fue un gran ironista. Su libro Obras completas (y otros cuentos) contiene el que se considera el cuento más corto del idioma, “El dinosaurio”. Su texto dice así: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Otros títulos son La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, La palabra mágica y La vaca. Junto a Bárbara Jacobs compiló la Antología del cuento triste. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2000.