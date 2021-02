Carlos Borrello: "No estoy enojado con Banini, ellas se enojaron”

El mes de enero terminó con dos noticias que revolucionaron la actualidad del fútbol femenino. La primera fue la inesperada invitación para participar de la SheBelieves Cup, un torneo amistoso de nivel internacional donde se reúnen las mayores potencias de la disciplina. Después de que Japón suspendiera su participación debido a la crisis sanitaria, la Selección Argentina tomó ese lugar para medirse con Estados Unidos, Canadá y Brasil en el certamen que se disputará del 18 al 24 de febrero en la ciudad de Orlando, Florida. Casi veinticuatro horas después de ese anuncio llegaba la otra novedad: Estefanía Banini fue incluida en el equipo sudamericano ideal de la década. La actual jugadora del Levante de España (en la última fecha abrió el marcador para el 3-0 frente al Atlético de Madrid que las dejó a un paso de la Champions League) fue la única argentina que obtuvo ese reconocimiento otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS).

La reacción inmediata de las hinchas fue un fuerte cuestionamiento al técnico Carlos Borrello por no incluir a la mediocampista mendocina en sus últimas convocatorias. Las redes sociales explotaron a favor de la ex capitana de la Selección Nacional apartada después del Mundial de Francia 2019. Entonces Banini, Belén Potassa, Ruth 'Chule' Bravo y Florencia Bonsegundo, fueron las caras visibles de un pedido de renovación en el cuerpo técnico. De las cuatro, Bonsegundo es la única que volvió a ser convocada para el plantel nacional y su nombre también está entre las preseleccionadas de Borrello para la copa SheBelieves. En medio de la polémica, el entrenador que estuvo al frente de la albiceleste desde 2003 a 2012 y retornó al puesto en 2017, habló con Pibas con pelotas sobre la actualidad del equipo y sus jugadoras frente al próximo compromiso internacional.

–¿Cómo está hoy la Selección Argentina?

–Después de un año parado vamos a reiniciar con esta fecha FIFA que es muy importante, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo están. No es un volver a empezar pero sí creo que a nosotros nos afectó negativamente el año que pasó, porque Argentina necesita jugar la mayor cantidad de partidos para empezar a acomodarse a los niveles internacionales.

–¿Cómo se preparan para enfrentar a un equipo como Estados Unidos, actualmente la máxima potencia del fútbol femenino?

–No sólo con Estados Unidos: también hay que enfrentar a Brasil y a Canadá, que está dentro de los diez mejores. Es una prueba bastante exigente, nosotros teníamos planeadas otras cosas; había una gira por Turquía, por España y se fueron suspendiendo todas por la pandemia. Ahora surgió esto y vamos a ir porque me parece que la jugadora necesita competir. Es lo mismo que nos pasó cuando fuimos a Australia, antes del Mundial. Fuimos a jugar con potencias pero no importó porque las jugadoras desde el primer partido hasta el último se fueron acomodando y viviendo la experiencia.

–¿Va a poder entrenar el plantel antes de viajar a competir a Estados Unidos?

–El tema es el siguiente: cada equipo, sea de afuera o de acá, tiene sus compromisos. Acá, Boca y River en marzo tienen la Copa Libertadores, por ejemplo, y los de afuera están compitiendo también, ninguno tiene la obligación de dar a las jugadoras antes de la fecha FIFA. Tenemos que adaptarnos al mismo sistema de la Selección mayor de varones, donde los jugadores vienen dos o tres días antes, no hay más esas semanas de entrenamiento. Eso se da cuando hay un mundial, si no la jugadora es de los clubes. En donde nosotros vamos a entrenar realmente es en Estados Unidos porque vamos a juntarlas a todas, hasta ahora entrenamos algunos días con las que están pero el equipo completo va a estar allá. Al ser fútbol profesional, en Argentina, en España, o donde sea, los clubes no te dan las jugadoras porque las necesitan para las distintas competencias. Hay que adaptarse a ello, a mí me queda entrenar esos días en Estados Unidos y tratar de poner a cada una en la posición que más rinde en la cancha y a jugar.

–¿Y cuáles son los objetivos?

–Que las jugadoras sumen experiencia, eso es lo que quiero hoy. Esa es la clave, que empiecen a vivirlo, tanto las que ya tienen un recorrido como las nuevas, que todas empiecen a vivirlo.

–Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Estefanía Banini está dentro del equipo sudamericano de la década. ¿Coincide con esta elección?

–Sí, es una excelente jugadora, por eso la llevé al Mundial. Jamás dije que era una mala jugadora, después he tenido problemas con ella pero jamás negué que sea una jugadora buena. Lo que tienen que entender es que el entrenador está para algo, porque si no, directamente el equipo no tendría uno.

–¿Por qué motivo no la incluyó en las últimas convocatorias?

–Las jugadoras deben cambiar, hay veces que por distintas circunstancias no pueden estar y deben existir reemplazos. No estoy enojado con Estefanía Banini, ellas se enojaron. Yo respeto, pero las decisiones las toma uno como entrenador.

*Ornella Sersale, Florencia Pereiro y Lucrecia Alvarez