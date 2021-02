La madre del Morro García se descargó contra Mansur, presidente de Godoy Cruz

El futbolista uruguayo Santiago ‘Morro’ García falleció el jueves pasado y "sin intervención de terceros", según informó en la noche del domingo a la prensa la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, luego de que el jugador de Godoy Cruz fuera hallado el sábado último sin vida, en su departamento de Mendoza.



De acuerdo a los datos preliminares de la policía Científica y la necropsia, Ríos indicó que “no hay ningún tipo de intervención de terceros” en la muerte y ahora se trata de determinar si hubo "alguna instigación”, investigación que se realiza "en todos los casos en que alguien decide quitarse la vida", aclaró.



La fiscal informó que -de acuerdo a los datos recabados- "aproximadamente, la fecha de fallecimiento fue el 4 de febrero (jueves) a la madrugada". "Se ha determinado que no hubo intervención de terceros de acuerdo al escenario que se llevó a cabo esta inspección”, agregó. Rios indicó que ahora se intenta determinar "si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su propia autoeliminación”.



En cuanto al arma de fuego utilizada para quitarse la vida, la fiscal sostuvo que “aún se trabaja para determinar el origen de ésta, si él tenía algún arma de fuego a su nombre y de no ser así si esta arma participó en otro hecho”, al tiempo que aclaró que "esto es algo que se hace en todos procedimientos".



Mientras tanto se continúa con la toma de declaración a personas con quien la víctima tuvo comunicación o algún encuentro en las últimas horas de vida, ya sean familiares o de su entorno.



Este domingo, según lo informado por la fiscal, declararon en sede judicial la madre y el hermano, que vinieron desde Uruguay- la ex pareja y madre de la hija del Morro –vía Skype– y también un jugador amigo de la misma nacionalidad.



Por otra parte, familiares, amigos, compañeros y simpatizantes de Godoy Cruz despidieron los restos del futbolista en una sala velatoria ubicada en la localidad de Maipú. A las inmediaciones de la sala ubicada sobre la calle Yrigoyen, en el departamento de Maipú, perteneciente al Gran Mendoza, se trasladaron también numerosos fanáticos de la entidad 'bodeguera' para brindarle su último adiós al futbolista.



La madre y el hermano del exfutbolista del "Tomba" viajaron anoche desde Uruguay para estar presentes en la despedida de García. Además, se acercaron a la sala velatoria Daniel Oldrá, coordinador del fútbol del club y DT del equipo cuando "El Morro" se consolidó como titular, más Jorge Curbelo, ex jugador de la entidad; además de representantes del consulado uruguayo.



Se espera que los restos sean trasladados en un vuelo chárter en las próximas horas a Uruguay.



Por su parte, la dirigencia de Godoy Cruz, encabezada por el presidente José Mansur, elevó hoy un comunicado oficial en el que "lamenta" el fallecimiento del ex jugador. "La Comisión Directiva del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba lamenta profundamente el fallecimiento de su jugador Santiago Damián García Correa. Hemos guardado silencio hasta este momento por respeto a quien fuera nuestro máximo goleador y a su familia, hasta que estos fueran debidamente anoticiados", dice el comunicado.



La nota agrega: "nos vemos en la obligación, ante las noticias y posteos en las redes sociales, de comunicar, tal como surge de algunos medios periodísticos y como lo sabe su entorno íntimo, que su drástica decisión fue tomada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con esta institución". "No obstante esperaremos el cierre de la causa para que la justicia explique este lamentable hecho", prosiguen los directivos del "Tomba".



Por último, el texto indicó que el "club acompañó profesionalmente a través de su cuerpo médico y profesionales externos como en su faz humana al querido "Morro en todo momento. Lamentablemente nadie pudo evitar su drástica decisión".



García, figura e ídolo del equipo en las últimas temporadas (marcó un total de 51 goles) fue encontrado sin vida el sábado en su domicilio.

La madre del Morro le apuntó a Mansur

La madre de Santiago "Morro" García, Claudia Correa, arremetió contra el presidente de Godoy Cruz de Mendoza, José Mansur, y comentó: "estoy esperando que me conteste el mensaje que le envié y me hubiese dado las condolencias, por la muerte de mi hijo".



La mamá del "Morro" contó: "le envié un mensaje al señor Mansur, en el que le decía que 'quiero recuperar el cuerpo de mi hijo y quiero hablar con Usted", indicó Claudia Correa. "Cuando mandé ese mensaje, hacía 40 minutos que me había enterado de que había muerto mi hijo y este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo", prosiguió la madre de Santiago García.



Correa añadió: "este señor está en Cariló, disfrutando de sus 'merecidas vacaciones', pero aunque sea me hubiese dado las condolencias. En Uruguay se estila, acá no sé". "Mi hijo perdió la vida, se suicidó por una depresión, se estaba tratando por psicólogos y un psiquiatra, en los últimos tiempos se lo había relegado del equipo y éso lo sintió muchísimo, además que estamos en pandemia y no nos dejan cruzar de un lado a otro", explicó.



La madre del "Morro" indicó además "soy uruguaya y a veces pienso, tengo educación y aprendí a que hay que dar las condolencias. Ni siquiera éso hizo. Cuando el señor Mansur hizo las declaraciones de que mi hijo era un líder negativo para el club, que no había dado nada en el club, que tendría que haberlo limpiado del club, terminó por deprimirlo".



"Mi hijo siempre fue un buen compañero, siempre ayudó. Lo que hizo Mansur, no se hace, porque la persona que él dice que es negativa para el club, estaba pasando por una depresión", continuó.



Correa se refirió después a cuándo fue la última vez que se comunicó con su hijo y señaló: "el lunes fue mi cumpleaños y me dijo que se iba para casa, para Uruguay, porque le iban a dar el pase, pero después Mansur se arrepintió, como siempre se arrepintió y le pidió el otro 50 por ciento del pase, que estaba gestionado por un señor que se llamaba Daniel Fonseca, que le debía a Santiago y, ahora a mi nieta, miles de dólares, porque nunca le pagó".



"Nos vamos con las ilusiones de mi en un cajón y se lo agradezco y se lo debemos al señor José Mansur, siempre miraba las cosas que decía este señor, a sabiendas de que Santiago estaba en tratamiento y no lo tenía en cuenta. Espero que me mande un mensaje de condolencias, en Uruguay se usa, no sé acá", completó la madre del "Morro" García.