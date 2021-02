La insólita reacción de las patronales rurales y la oposición a la advertencia de Alberto Fernández de intervenir en el precio de los alimentos

Las patronales rurales y Juntos por el Cambio no tardaron en reaccionar ante las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que en una entrevista con PáginaI12 aseguró que si los productores seguían especulando con los precios de los alimentos en un contexto de pandemia, "obligaban al Estado a resolver" el conflicto mediante dos herramientas: la suba de retenciones o la fijación de cupos. Ricardo Buryaile y Luis Etchevehere, ambos ex ministros de Agroindustria de la gestión de Mauricio Macri, fueron los primeros en recoger el guante. Buryaile, actual diputado nacional por Formosa, escribió una “carta abierta a Alberto Fernández”, difundida por la UCR, en la que escribió: "Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”. Etchevehere, en tanto, señaló: “la historia se repite. Ponen la falsa excusa del precio de los alimentos para volver a saquear al campo y tener caja para las próximas elecciones”. En diálogo con PáginaI12, fuentes oficiales afirmaron que "se viene transitando una línea de acuerdos, pero eso requiere el compromiso de todos los eslabones de la cadena" y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó a este diario que lo que busca el Gobierno Nacional no es desincentivar las exportaciones, sino tener precios accesibles para el pueblo argentino.

En la misma línea se manifestaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al afirmar que “el sector primario, además de no ser formador de precios, es el que menos participación tiene en la cadena de cualquier producto". Además, pidieron una reducción "en el paquete impositivo”. Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural, reafirmó que las declaraciones de Fernández "son preocupantes porque desconocen la dinámica de la formación de precios y parten de una mirada prejuiciosa en la que el campo y los productores somos siempre los culpables".

Carlos Achetoni, presidente de la FAA, advirtió que “cobrarle más retenciones o cerrar la exportación es poner en situación de repensar y desalentar al sector productivo para las próximas campañas”. Por último, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, resaltó que "no deja de sorprenderme la falta de capacidad de entendimiento por parte de los funcionarios cuando le tratamos de transmitir de que el sector primario, además de no ser formadores de precios, es el que menos participación tiene en la cadena de cualquier producto. Por supuesto, hay que resaltar que quien tiene la mayor proporción es el Estado porque lo que más pesa es el paquete impositivo”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, insistió con los mismos argumentos de las patronales rurales en diálogo con Página/12: "el control de precios funcionó siempre mal en Argentina. Lo que hay que hacer es reducir la carga impositiva para los productores porque de toda la cadena es el que menos recibe", afirmó. Además, resumió que "no toda la carne se exporta. Una cosa es el lomo que se exporta y otra muy diferente la carne sin hueso que es la que comemos los argentinos". Al ser consultado sobre la explicación que dio Fernández acerca de que ahora el país comenzó a exportar carne con hueso a China, Angelini expresó que "lo que dice de China el presidente son cifras mínimas y la verdad es que eso todos reconocen que no afecta en el precio".

El diputado Mario Negri, en tanto, planteó que "el Gobierno está instalado en un pasado que ya fracasó. Enfrentarse al campo es pegarse un tiro en el pie. Quieren control de precios, atrasar el tipo de cambio, esto ya lo vivimos en el cristinismo. Creo que el Presidente simplifica y está desesperado por encontrar culpables. Busca meter miedo”. Cristian Ritondo, a través de su cuenta de Tuiter, se sumó a los repudios de los opositores y puntualizó que "limitar y ponerle trabas constantemente a uno de los motores de la economía de nuestro país es llevarnos directamente a la desinversión y el atraso". Sin embargo, en sus explicaciones, los funcionarios de Cambiemos no mencionaron en ningún momento los aumentos de la retenciones a las exportaciones decretados por el expresidente Mauricio Macri en septiembre de 2018.

Desde la CGT plantearon el conflicto en otros términos. José Luis Lingeri, secretario de acción social de la central obrera, subrayó en diálogo con PáginaI12 que "los trabajadores argentinos no cobran su salario en dólares, lo cobran en pesos. Por lo tanto, la situación económica y macroeconómica se tendrá que amoldar a esa realidad".

La vuelta a clases presenciales

La importancia del diálogo para la etapa que transita el país en el marco de la pandemia tendrá también centralidad en la vuelta a las clases presenciales. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó a este diario lo dicho por el Presidente acerca de que la vuelta o no a la presencialidad es otro falso dilema, y sobre la importancia de construir acuerdos como la única forma de lograr una vuelta segura. "La agenda que trabajamos desde Nación siempre fue la de una presencialidad cuidada, segura para las escuelas y las familias. Eso es lo que afirmó el Presidente. Es un dilema falso presencialidad si o presencialidad no, porque todos los actores del sistema educativo estamos embarcados en el desafío de volver a la presencialidad y trabajando para eso", aseguró.

Roberto Baradel, secretario general de Suteba, subrayó a PáginaI12 con respecto a este tema que "estoy de acuerdo con lo que plantea el Presidente y es un falso debate el que quiere instalar la oposición, junto a los medios hegemónicos de comunicación. Todos queremos la presencialidad y para eso ha trabajado el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y muchas otras provincias". "El año pasado trabajamos los protocolos muy seriamente a nivel nacional en el Consejo Federal de Educación y eso se está llevando a la práctica en la provincia de Buenos Aires", puntualizó. Además, destacó que exista por parte del gobierno "un compromiso para vacunar a los docentes, porque eso será clave".

En otro pasaje de la entrevista de este domingo, Fernández indicó que el de Cambiemos "fue un gobierno que en materia educativa no hizo otra cosa que retrasar la educación y retacearle recursos". Vinculado a este tema, Baradel opinó que "los gobiernos de Macri y Vidal fueron a la educación pública lo que la pandemia es a la economía. Hubo una enorme desinversión a nivel nacional, eliminaron las paritarias, intentaron bajarnos el salario, interrumpieron el programa Conectar Igualdad, redujeron la inversión de educación que antes representaba el 6.5 del PBI y pasó a representar el 4.8, interrumpieron los programas de formación y actualización docente, y además no invirtieron en las escuelas, lo cual terminó en la tragedia de la escuela de Moreno. Abandonaron los hospitales y las escuelas", denunció.

La recomposición salarial

El tema salarial fue otro de los tópicos que tocó Fernández en la entrevista e indicó que estos "vienen muy retrasados y hay que recomponerlos". El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respaldó al mandatario en declaraciones radiales al afirmar que "el desafío que tenemos este año es la recuperación económica", que debe ir de la mano de "la recuperación del ingreso de todos los argentinos y la recuperación del poder de compra", como una de las grandes prioridades del 2021. Luego remarcó que "allí el clave el rol del Estado protegiendo y cuidando". "Como principio rector, los actores del Estado tienen que encontrar previsibilidad a largo plazo, pero que esté atada al interés colectivo, del ciudadano, y no al interés de un empresario", afirmó Massa. Para el presidente de la Cámara, la tarea del Gobierno no es "plantear soluciones mágicas sino plantear un sendero", sino lograr "equilibrio fiscal, superávit comercial y un régimen de acumulación de reservas", entre otros objetivos.

Lingeri, en tanto, señaló que "estoy de acuerdo con las declaraciones que ha expresado el Presidente. Hubo una pérdida real del salario de 20 puntos y eso es algo que no se puede recuperar de la noche a la mañana. Macri dejó una inflación en el orden del 53.8 por ciento, y el año pasado se cerró con una inflación cercana al 36 por ciento, o sea que se bajó casi 20 puntos y la pauta presupuestaria está dada en un 29 por ciento en el presupuesto nacional".

La recomposición salarial es otro de los asuntos para los que el Poder Ejecutivo deberá mostrar capacidad de diálogo y consenso. Sobre esto hizo hincapié Lingeri al mencionar que "el acuerdo económico y social la CGT lo ha venido planteando desde hace tiempo. Ojalá esto pueda concretarse lo más pronto posible, no va a ser fácil porque hay muchas actividades y diversas cuestiones que se pueden contraponer de un lado y del otro, pero si hay voluntad política creo que se podrá avanzar en ese sentido".

La discusión por las PASO

Otro tema abordado por el mandatario y que también desató fuertes repercusiones fue el del debate sobre la suspensión o no de las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO). Fernández opinó que había que evaluarlo según la situación sanitaria, pero que "de todos modos hay una ley que las establece, que a mí me parece muy buena, y es un tema que tendrá que ver el Congreso. Otros plantean postergarlas hasta septiembre y la elección en noviembre". En ese sentido, Sergio Massa, dijo que "entre gastar en boletas y gastar en vacunas, en este contexto, yo prefiero gastar en vacunas". Y desde la oposición, Negri destacó que "la unificación de las Paso y las elecciones generales es un disparate que no cuaja". Luego, aseguró que "Juntos por el Cambio defiende las Paso y las sostiene".

"El Presidente habló de los principales problemas que hoy tienen los argentinos y que están vinculados a la pandemia y al gran desfasaje que hay entre salarios y precios", expresó en diálogo con PáginaI12 la diputada y vicejefa del bloque del Frente de Todos en la cámara baja, Cecilia Moreau. "Comparto en que ha habido una muy buena parte de la oposición que tuvo y tiene mucha irresponsabilidad con el manejo, sobre todo, de las vacunas, pero en general de los distintos temas vinculados a la pandemia. El problema es que esa actitud no solo entorpece al gobierno, sino que entorpece la vida de la gente", puntualizó. Además, Moreau adelantó que "desde el parlamento seguramente vamos a empezar a tratar un paquete de leyes vinculadas a este tema para poder ordenar el precio de los alimentos". "El Presidente está mirando para adelante y pone el eje donde lo tiene que poner", concluyó.