Espionaje ilegal macrista: Gustavo Arribas no podrá viajar a Brasil 

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó este lunes el pedido del exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas para viajar a Brasil en la segunda quincena de febrero. El magistrado entiende que la salida del país incrementaría el riesgo de fuga, que pondría en riesgo el juzgamiento del exjefe de los servicios macristas.

Arribas había pedido ausentarse por 20 días para acompañar a su hija de once años en el inicio del ciclo lectivo en el país vecino. Además, había sostenido que dedicaría su estadía en Brasil para hacer negocios vinculados a la representación de deportistas y al rubro inmobiliario.

Ramos Padilla, por el contrario, entendió que la salida del país de Arribas incrementaba el riesgo de fuga. Entre otras cosas, porque el centro de la vida de Arribas está en Brasil. Allí residen su esposa y su mujer y allí vivió entre 2006 y 2015, cuando regresó a la Argentina para hacerse cargo de la AFI a pedido de su amigo Mauricio Macri. Tiene en el país vecino sus propiedades y negocios.



"Es claro que dicha salida del país podría generar o acrecentar el riesgo procesal de fuga, toda vez que el imputado cuenta con una capacidad económica holgada –incluso posee inmuebles de su propiedad en el país al que pretende viajar, como bien referenció, y allí se encuentra su centro de vida personal y de sus negocios– y ostenta, en ambos países, contactos personales y laborales suficientes que podrían permitirle el entorpecimiento del proceso y su demora", escribió Ramos Padilla.



El juez de Dolores diferenció la situación de Arribas con la de quien fuera su número dos en la AFI, Silvia Majdalani, quien fue autorizada por la Cámara Federal de Mar del Plata para viajar a Miami. El magistrado sostuvo que Arribas tiene falta de arraigo en el país, ya que su familia se encuentra viviendo afuera.

"El requirente no sólo no ha adjuntado ningún tipo de documentación que acredite los extremos y motivos de su viaje por él alegados, sino que tampoco indicó una fecha cierta de su salida y regreso al país, ni ha aportado las reservas de los pasajes aéreos o indicado por qué medio de transporte se movilizará, no brindando en consecuencia ninguna precisión o certeza sobre estos aspectos", agregó el juez para fundar su rechazo.



En diciembre, Ramos Padilla procesó a Arribas como responsable máximo del "Proyecto AMBA", una iniciativa de la AFI destinada al espionaje político en la provincia de Buenos Aires. El exSeñor Cinco también está procesado en Lomas de Zamora por el espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Se prevé que en los próximos días el juez Juan Pablo Augé podría dictar un nuevo procesamiento en la causa por el accionar de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.