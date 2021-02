La danza de los sentidos

Hacía algo más de un año que Pablo Comas y Federico Frágola no se encontraban personalmente. Se conocieron en 2019, por un posteo en el que Pablo Dacal decía que lo mejor de Rosario venía de la mano de Hambre, el disco solista de Comas. Frágola lo escuchó y también encontró la magia en la canción del rosarino. "Me pareció hermoso el disco, lo escuchamos con mi mujer; y el segundo de Alucinaria, que es el último que Pablo grabó con esa banda, me pareció espectacular", cuenta Federico desde su casa en Pilar, vía Meet, y a unos metros de Pablo, que había viajado a Buenos Aires.

Entonces Federico, realizador audiovisual, le escribió y empezaron a estar en contacto por Facebook. Si bien tuvo ganas de abordar el universo que Comas cantaba, sabía que no estaba en sus planes dedicarle tiempo a filmar una banda. Tenía que ser algo que realmente le gustara. "Lo que hacía Pablo me había conmovido", dice. Y así nació una sociedad implícita de dos artistas que se corresponden generosamente con música y cine.

"Hambre se hizo en un momento de mierda mío y del país, un momento de mucho decadentismo general y derrota en muchos aspectos", dice Pablo. "Fue como un exorcismo político." Compuesto en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, es un álbum donde Pablo grita, sufre, cuestiona. Dice que es un disco complejo, algo difícil de digerir: "Es un poco lo que necesité hacer. Ahora tengo ganas de hacer canciones de fogón, estoy fascinado con eso".

El de Campeona, el tercer track de Hambre, es el último video que Federico rodó y el primero que empezaron a idear. Una joyita emocional que tiene todo para ser un hit y lo es: armonía, letra y corazón. Debía corresponderse con un video que estuviera a la altura de la canción. "Cuando lo escuchamos, el tema me llevó mucho a la energía feminista que estamos pasando. Tengo una nena de trece años y un poco me conecté con todo ese mundo en ese momento, y empecé a pensar en varias imágenes que se me venían", cuenta el realizador.

Cuando empieza a salir la luz

Sin embargo, la idea original para Campeona no prosperó por ser inviable económicamente. El video estuvo descansando a la espera de la imagen, el propósito y el concepto definitivos. Mientras tanto, filmaron El fantasista y La danza de los bordes, que no está incluido en Hambre pero refleja los vínculos que pasan a través del celular, presentes, aún más, durante la cuarentena.

"A mí lo que me impresiona de ese video es la relación con el afuera. Ahí hay como un metalenguaje, porque Fede y yo nos comunicamos todo el año por el celular, no hay nada más real para nosotros que todo ese laburo. Nuestra oficina fue el celular, no tuvimos contacto físico presencial en todo el año", dice Pablo.

Así fue pasando el tiempo, en el encierro, hasta que cayó la idea para el video de Campeona. Producido puertas adentro y con lo que tenía a mano, Federico se levantó una mañana y vio la niebla. Probó cómo funcionaban la luz y la imagen post producida. "Me pareció que estaba buenísimo, lo compartí con Pablo y le encantó. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, justo en el momento en que empieza a salir la luz, porque después ya sale el sol y se quema todo", cuenta Federico.

"Media hora, cuarenta minutos y nos volvíamos a dormir. Nos divertimos haciéndolo", dice sobre el clip, que se filmó en doce jornadas de media hora cada una, y contó con la participación de toda su familia, incluyendo la actuación de su hija y la asistencia en exteriores de su niño de cuatro años.

¿Y quién es la campeona?

Pablo: Me pasa que a veces me sufro yo, por no poder dar el paso. Pero cuando tenés la canción, la vas gestando, buscás el personaje para no tener que hablar de vos mismo. Así apareció esta campeona: no lo hice con la intención de asimilarlo a la gesta del contexto, aunque me daba cuenta que claramente juega con símbolos y que hay que hacerse cargo. Hice una lectura muy clara desde el vamos. La mayor parte de la gente lo lleva por ese lado y emociona. Pero no me quiero poner en el lugar de portavoz de algo, porque no me corresponde. Lo hablamos con Fede; nosotros tratamos de sugerir, no hay una imposición. Después, el espectador lo encuentra solo.

Los reacondicionadores de historias

Con Jim Jarmusch ("Es muy lindo lo que cuenta, es medio poeta") y Spike Jonze como máximos referentes del cine, y un pasado de redactor publicitario en la agencia Agulla & Bacetti en los 2000, Federico ya tenía un futuro promisorio. En los '90 le resultó imposible sostener económicamente la carrera de cine, así que se formó como redactor publicitario. Después estudió cine con José Martínez Suárez y, paralelamente, escribió el guión de la serie Mosca y Smith. Cuando dejaron de crearse contenidos, volvió al mundo de la publicidad y empezó a dirigir. Resalta, además, el taller de dramaturgia que hizo con Mauricio Kartún ("Es hermoso escucharlo hablar, es una narrativa en sí misma el taller").

Sobre el encuentro con Comas, cuenta: "Con Pablo nos pasamos estos dos días hablando de cine. Decíamos que las historias están todas contadas, los temas ya se pasaron mil veces y me parece que la búsqueda está en la forma que uno encuentre para refrescar y contar las típicas historias que nos conmueven, que son el vínculo con el padre, con una pareja", dice Federico.

Otro proyecto de Federico es Historias virales. Junto a Juan Baranchuk dispusieron guión e imagen a esta serie de ocho unitarios breves de los cuales cuatro están online. No te olvides, el corto que protagonizan Hugo Arana y Moro Anghileri, con música de Pablo, tuvo 200 mil vistas en tres días. Hoy supera los once millones de reproducciones sumando plataformas y redes.

"Me siento muy cómodo con él, no sólo con la forma en que trabaja, porque es un profesional, sino con la manera de leer, de pensar", dice Pablo. Y es ahí donde se cruzan. Música e imagen conversan, y Pablo y Federico tienen el don de estar horas hablando y profundizando acerca de esos temas que ya se contaron. Seguro encontrarán la forma.