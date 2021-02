Brizuela y Almada, separados del plantel de Vélez Sarsfield

El club Vélez Sarsfield anunció este martes que los futbolistas Miguel Brizuela y Thiago Almada fueron separados "temporalmente" del plantel profesional "en virtud de la imputación" judicial en una causa por abuso sexual, que se inició en diciembre pasado a partir de la denuncia de una joven sobre hechos ocurridos durante una fiesta, en la que también estaban presentes otros dos futbolistas del conjunto de Liniers.

"En virtud de la imputación que fuera notificada formalmente por la Unidad Funcional de Instrucción, especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, a los jugadores Miguel Brizuela y Thiago Almada, el club ha activado el protocolo de acción institucional", informó la directiva del Fortín en un comunicado oficial.



Además, agregó: "Se ha determinado separar temporalmente a ambos profesionales del primer equipo hasta que se resuelvan sus situaciones judiciales. Los futbolistas contarán con el acompañamiento del Departamento de Psicología de la Institución. El club se pone a disposición de la víctima y la Justicia".

Almada y Brizuela fueron denunciados por abuso sexual en una fiesta clandestina realizada a fines del 2020 en una casa alquilada por otro futbolista de Vélez, Juan Martín Lucero, y este martes fueron formalmente imputados por la fiscalía especializada en violencia de género, a cargo de Laura Zyseskind.



La causa, que tiene como principal imputado al ex director técnico del ascenso Juan José Acuña -que a la fecha permanece prófugo- es de fe fines del año pasado y no tenía a ningún jugador imputado formalmente. De hecho, se los había desligado a todos de la acusación, aunque no fueron totalmente apartados de la causa.



Al avanzar la investigación, luego de la feria judicial, la víctima se presentó nuevamente a declarar el viernes pasado y realizó una exposición de varias horas respecto de lo que sucedió en aquella fiesta en la que señaló directamente tanto a Almada como a Brizuela. En concreto, la víctima explicó que accedió a tener relaciones sexuales consentidas con el primero, pero luego ingresó a la habitación el segundo, pese a que ella no quería.

Lucero, Almada, Brizuela y Ricardo Centurión -otro asistente a la fiesta- se pusieron a disposición de la Justicia a fines del año pasado y declararon en la causa. Luego de eso, Acuña había quedado como único imputado. Ahora, con la imputación de Almada y Brizuela, la situación de los jugadores parece complicarse nuevamente.