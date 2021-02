Draghi sigue con sus consultas pero aún no forma gobierno

Desde Roma

El primer ministro encargado de formar gobierno en Italia, Mario Draghi, cumplió el martes con la segunda ronda de consultas e intercambios con los partidos políticos pero no hubo ningún anuncio suyo al final, como algunos esperaban. En realidad sus consultas continuarán el miércoles con los presidentes de las regiones y las organizaciones que nuclean a empresarios, industriales, artesanos, cooperativas y organizaciones ecologistas. Los analistas políticos esperan para el miércoles por la noche o máximo el jueves, un anuncio sobre el eventual gobierno.

La jornada del martes, luego de que el lunes recibiera a los representantes de partidos políticos o formaciones pequeñas, estuvo dedicada a los partidos importantes, aquellos que con su voto en el Parlamento podrían dar el ok o negarlo a un eventual gobierno Draghi. Según las normas italianas, luego de las consultas con los partidos, si el candidato a primer ministro considera que su gobierno sería posible, crea un gabinete de ministros y lo presenta al Presidente de la República. Pero luego ese gobierno debe ser aprobado por el Parlamento.

Hasta ahora al menos, Draghi parece contar con el apoyo de todos los partidos, a excepción del derechista Fratelli d’Italia guiado por Georgia Meloni, que se ha declarado repetidamente en contra porque considera fundamental que se hagan elecciones donde según ellos, la derecha obtendría la mayoría. Meloni dijo que nunca votará a favor de Draghi en el Parlamento pero que colaborará.

Sin nuevos impuestos

El tema común en las conversaciones de Draghi con los políticos, según trascendió luego de cada encuentro, ha sido el programa del nuevo gobierno que al parecer estaría centrado en temas como la vacunación anti covid, el trabajo, la reorganización del sistema escolar, y la reorganización de los impuestos fiscales, entre otras cosas. En cuanto a la vacunación, se esperan noticias pronto de la Unión Europea sobre los contratos con empresas productoras, habría dicho Draghi durante los encuentros. La idea además sería acelerar la campaña de vacunación evaluando todos los medios con los que cuenta el país y la producción local posible. Sobre los impuestos, se tendería a un sistema progresivo, según los ingresos, sin agregar nuevos gravámenes.

Vacunación a maestros

A nivel escolar, el programa incluiría la vacunación prioritaria de maestros, profesores y personal de las escuelas, y la realización del hisopado rápido a los alumnos. Y dado que durante toda la pandemia los niños y jóvenes han dejado de ir a la escuela tomando sólo clases online, la idea seria reorganizar el calendario escolar para recuperar los días perdidos y evitar cátedras vacías, como ha ocurrido hasta ahora en muchas escuelas.



Durante la mañana del martes Draghi se encontró en una sala de la Cámara de Diputados, con el nuevo grupo del Senado llamado Europeístas, del que forma parte el Maie (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), los partidos de centroizquierda Libres e Iguales (LEU), Italia Viva (Iv) el partido de Matteo Renzi y el Partido Socialista, para concluir la mañana con el derechista Fratelli d’Italia (hermanos de Italia, FdI). Por la tarde fue el turno del Partido Democrático (PD, centroizquierda), de Forza Italia ( FI, centroderecha,) el partido de Silvio Berlusconi, y la Liga (derecha) de Matteo Salvini para concluir con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) fundado por el cómico Beppe Grillo que se dice ni de izquiera ni de derecha.

El PD, según declaró su secretario general Nicola Zingaretti, le entregó a Draghi un documento donde están sintetizados los puntos que ellos consideran importantes y que podrían contribuir a la elaboración del programa de gobierno. Zingaretti destacó la “posición europeísta” que ha mantenido Draghi y dijo que no hablaron de las relaciones con otros partidos políticos, en particular la Liga de Salvini, ni sobre el posible equipo de gobierno. “Los contenidos y la visión son seguramente una garantía de seriedad, estabilidad y fuerza del gobierno-desafío que afronta Draghi. Nosotros confirmamos nuestra confianza”. También Italia Viva de Matteo Renzi reiteró su total apoyo al programa y a los puntos elegidos por Draghi.

Sobre el “europeísmo” de Draghi volvió el senador ítalo-argentino Ricardo Merlo, del Maie. “Compartimos seguramente los objetivos europeístas del gobierno que queremos que se logre. Estamos orgullosos además de que el 90% del Parlamento sea ahora europeísta y constructor”, dijo Merlo a la prensa, en tácita alusión a los “destructores” (Italia Viva) que provocaron la crisis del gobierno Conte. Con Draghi, agregó Merlo, trataton entre otros temas el de las políticas para los “italianos en el exterior”.

Silvio Berlusconi, que desde hace meses no asistía a encuentros políticos por razones de salud, estuvo presente junto con otros miembros de Forza Italia y al salir del encuentro con Draghi se declaró convencido de que un eventual nuevo gobierno del exdirigente del Banco Central Italiano y el Banco Central Europeo, será “la respuesta a una grave emergencia y durará el tiempo necesario para superar la dramática crisis sanitaria, social y económica”. “Nosotros haremos nuestra parte con lealtad y espíritu constructivo. La gravedad de la situación impone dejar de lado los cálculos, las tácticas, los intereses electorales para poner en primer lugar la salvación del país”, concluyó el presidente de Forza Italia.

Para Salvini de la Liga, se trató de “un encuentro muy intenso y útil. Hemos hablado de muchas cosas pero no de ministerios. No hablaremos de eso porque confiamos en la propuesta de crear un equipo para Italia”, dijo a los periodistas. Pero recordó un tema por el que se hizo tristemente famoso a causa de las normas que impuso contra los migrantes cuando fue ministro del Interior en el primer gobierno de Giuseppe Conte. Por esas duras normas dejó en el mar a decenas de migrantes sin darles ayuda o los bloqueó por semanas en las naves que los salvaron, algunas de las cuales de organismos humanitarios internacionales, ahora le están haciendo juicio. Sobre este tema Salvini dijo esta vez que esperaba normas para regular las migraciones “según el modelo europeo”, cuando en realidad siempre criticó a Europa porque no ayudaba a Italia lo suficiente, según él, en este tema. Y sobre las medidas económicas por tomar subrayó “ningún aumento de los impuestos y ningún nuevo impuesto” además de la necesidad de ayudar a tres columnas de la economía italiana como son el turismo, la moda y las fábricas de muebles.

Según Vito Crimi, jefe político del M5S, el tema que ellos consideran fundamental en estos momentos para que funcione como base para el relanzamiento de la economía es “la transición energética y ambiental” y la creación de un ministerio o ente que se ocupe de este área y coordine todas las inversiones. Crimi, que no respondió a preguntas de los periodistas, nada dijo de las eventuales diferencias de criterios existentes en el M5S y que podrían poner en crisis su estabilidad. El M5S de todas maneras el 10 y 11 de febrero someterá al voto on line de sus asociados, entre otros puntos, las distintas propuestas presentadas a Draghi.

Sigue siendo una incógnita de todas maneras el equipo de ministros y subsecretarios que podría tener el gobierno Draghi, al que muchos dan casi por seguro ya que cuenta con el apoyo de la mayor parte de los partidos políticos, a diferencia del gobierno del todavía primer ministro a cargo, Giuseppe Conte. Al parecer Draghi aceptará en su equipo a representantes de los distintos partidos políticos que lo apoyan, con certificada capacidad para el cargo que vayan a ocupar. Pero no aceptará a los líderes de esos partidos.