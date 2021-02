Franco Troyansky ya se está probando la casaca de San Lorenzo

El atacante Franco Troyansky quedó "muy cerca" de pasar a San Lorenzo con miras no sólo de disputar la Copa de la Liga Profesional sino también la Copa Libertadores, en donde el Ciclón jugará la fase preliminar.



El delantero de 23 años se uniría al equipo dirigido por Diego Dabove en las próximas horas para convertirse en la cuarta cara nueva en este mercado de pases.



Según el sitio partidario San Lorenzo de América, la "rápida negociación" le permitió al club de Boedo acordar la llegada del jugador, que vistió la camiseta de Unión de Santa Fe, donde marcó 12 goles en 52 encuentros.



En principio, Troyansky tiene previsto arribar a "préstamo, con cargo de 200 mil dólares, hasta diciembre próximo", de acuerdo a lo apuntado por la misma fuente.



"Habrá dos opciones de compra por el 60 por ciento del pase: si es en junio de 2021; 1,6 millones de dólares; si es diciembre, 1,8 millones", aseguró el sitio azulgrana.



Hasta el momento, San Lorenzo ya se aseguró los concursos del defensor Diego Braghieri (ex Atlético Nacional de Medellín), del mediocampista Jalil Elías (ex Godoy Cruz) y del delantero Lucas Melano (ex Atlético Tucumán).



Asimismo, en las próximas horas el club de Boedo hará una oferta concreta por la ficha del mediocampista colombiano Yeison Gordillo, procedente de Deportes Tolima.



San Lorenzo debutará oficialmente en la temporada 2021 este sábado, cuando reciba a Arsenal en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha de la Zona A del flamante certamen.