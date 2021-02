La postergación de las PASO gana terreno

El debate sobre la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en un contexto de pandemia parece inclinarse hacia la alternativa de la postergación. El senador Oscar Parrilli, del Frente de Todos, consideró inconveniente “que todos los años estemos discutiendo qué sistema (electoral) vamos a tener” aunque admitió que es razonable “postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud”. Por su parte, el presidente de Diputados, Sergio Massa, destacó que, más allá de las diferentes postura, en el oficialismo “hay vocación de buscar un acuerdo” con la oposición.

La suspensión de las PASO es un reclamo que impulsan desde diciembre varios gobernadores del peronismo y que rechazó la mesa directiva de Juntos por el Cambio, que también se opone a una eventual unificación. Gobernadores radicales como Gerardo Morales o Gustavo Valdés respaldaron el reclamo de suspensión pero luego se encolumnaron con la oposición. La alternativa con más consenso en la Casa Rosada sería la de retrasar las PASO desde el segundo domingo de agosto al último de septiembre, y la general desde el cuarto domingo de octubre a noviembre, de modo de concentrar la actividad electoral en el último trimestre.

“Estoy de acuerdo con las PASO, la elección general ha sido un mecanismo idóneo y los argentinos tenemos un sistema de votación que ha dado sus frutos, no me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo qué sistema tener”, dijo Parrilli a FutuRöck. “No creo que haya motivos para que no haya elecciones. Lo único que me parece que se puede analizar es el tiempo”, es decir “si el momento de hacerlas es agosto u octubre o si es conveniente postergarlas uno o dos meses”, añadió el senador por Neuquén, que rechazó la invocación del costo económico. “No estoy de acuerdo con eso, la democracia tiene su costo y no es un costo. Lo más importante es conservar la democracia, no me parece un argumento válido”, destacó.

“Sé que a algunos no les gusta hablar de costo o gasto en materia democrática pero si simplificamos el proceso electoral vamos a liberar recursos, vamos a liberar más de 20 millones de vacunas”, había dicho Massa el domingo a Radio 10. Ayer se expresó a favor de la unificación: “¿Imaginan en pandemia el proceso electoral? ¿No convendría, en todo caso, si tenemos que movilizar a 25 millones de personas en 12 horas, hacerlo una sola vez?”, planteó. El diputado indicó que hay “vocación de buscar un acuerdo para que las reglas de la competencia sean compartidas por todos”.