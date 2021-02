Desistieron de la expulsión a un concejal imputado por intento de abuso

En sesión extraordinaria, la mayoría de miembros del Concejo Deliberante de Joaquín V. González votó por la no expulsión del presidente de la institución, Rubén Palmero, quien está imputado por intento de abuso sexual y seguirá detenido por decisión del juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán Salustros. Vecinos que pedían la destitución anuncian una marcha para el próximo lunes.

Los autores del proyecto de exclusión para Palmero eran 5 ediles, Ana Silvia Sarmiento (Compromiso Ciudadano), Julieta Nieto (PJ), Macarena Navarro (UCR), Cintia Cajal y el edil Sebastián Pérez (ambos de Unidad Ciudadana).

Sin embargo, Cajal y Pérez votaron "en contra de su propio proyecto", indicó el periodista Benjamín Figueroa, de AntaTv Online. La opinión de buena parte de la comunidad, en la percepción de este comunicador, es que "está mal lo que hizo el concejal" y "que lo tenían que haber destituido". También habría enojo porque los concejales el oficialismo (PJ) votaron para que no se destituya al edil.

El concejal Nicolás Luna (PJ) había propuesto una sanción por 20 días sin goce de sueldo, pero tampoco hubo acuerdo mayoritario para aprobar esa medida, ya que se necesitaban 6 votos para la aprobación de cualquiera de los dos proyectos que hubo. El edil Pablo Villagra (PJ), quien había votado por el proyecto que podría haber terminado con la exclusión, también cambió su voto acompañando la propuesta de Luna. Por otro lado, Juan Pablo Cuellar (UCR) al presidir la sesión como presidente interino no podía votar.

La concejala Sarmiento contó que junto a las concejalas Nieto y Navarro siguieron pidiendo la exclusión. "Tres mujeres de distintos espacios políticos terminamos sosteniendo lo que consideramos correcto. Los hombres han estado del lado de apoyar al compañero. Nosotras tal vez porque dos somos madres, las tres somos docentes, pensamos en la situación del adolescente", expresó.



"Considero que hay elementos para la expulsión definitiva", aseveró. Explicó que la justicia actúa de forma independiente al Concejo Deliberante que como organismo político debía tomar una medida. Para ella, además de la denuncia por intento de abuso sexual que aún se tramita en la justicia, es reprochable el hecho de que "el edil como hombre adulto se encontrara con un menor de edad, en horario inapropiado y siendo funcionario público".

"Esto no es un proceso judicial. Es algo que nos viene a afectar como Concejo. Del 1 al 20 de febrero se eligen las autoridades del Cuerpo. El edil, si sigue detenido, no estaría para la elección de autoridades. Tenemos un proceso de juicio político al intendente Juan Domingo Aguirre y hay un concejal menos", enumeró. Sarmiento sostuvo que el mismo proyecto no se puede presentar dos veces, por lo que Palmero seguirá en su cargo, aunque imposibilitado de asistir a las sesiones debido a su detención.

Vecinos movilizados

"El lunes tendremos una marcha y movilización para pedir la renuncia de los concejales irresponsables, sin ética ni respeto al prójimo. Se negaron a destituir a esta persona que tiene un problema penal", adelantó a Salta/12 el vecino Walter Lescano.

Señaló que se pronuncian en solidaridad con el adolescente de 16 años que denunció al concejal Palmero. Indicó que el chico quedó afectado psicológicamente luego del intento de abuso sexual que ya relató ante la justicia: "no puede dormir de noche, no tiene apetito".

Lescano sostuvo que no desea que en el futuro esto le vuelva a ocurrir a nadie. Aseguró que en varios centros vecinales de los barrios "están en total desacuerdo" con la decisión de la mayoría de ediles. También afirmó que lo han contactado desde las hinchadas de Central Norte, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro solidarizándose.

"Si lo tienen detenido, seguramente es porque la Justicia se está haciendo cargo", opinó. Además, frente a comentarios revictimizantes para con el denunciante que circularon en la ciudad, expresó que "nada le da derecho a nadie a querer abusar de un menor",y destacó la relevancia de la figura del acusado, que es docente de secundaria y concejal.

"El pueblo está sabiendo como viene el tema. ¿Qué les depara a los jóvenes más adelante si tienen en el futuro este inconveniente?", añadió Lescano.

Figueroa informó que el lunes hubo una convocatoria para pedir por la libertad de Palmero pero fueron solo 4 o 5 familiares. "Mostraron pancartas. La sobrina manifestó que el juez está haciendo todo mal", relató.

En lo que respecta a la Justicia, ayer el juez Guzmán Salustros dictó la prisión preventiva de Palmero. Dispuso asimismo calificar la acusación como "abuso sexual simple en grado de tentativa".



Además, el juez informó al Jefe de la Unidad Regional 5 que el edil continuará alojado en la Comisaría Seccional 50, a disposición del tribunal. También ordenó la inspección ocular del aparato telefónico perteneciente al imputado y la extracción de información que pudiera estar guardada en ese dispositivo. El hecho que se le imputa al concejal se cometió, de acuerdo a la denuncia, el 24 de enero pasado.