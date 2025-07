A 31 años del atentado a la AMIA, y en un potente editorial, el periodista y conductor de La Mañana Víctor Hugo Morales analizó cómo en todo lo que tiene que ver con la investigación “siempre fue más importante la política que la verdad” e hizo foco en un tema particular: cómo a 10 años del suicidio del exfiscal de la causa, Alberto Nisman, los medios siguen mintiendo y la causa no puede avnzar al juicio oral porque no hay un solo dato que permita sostener la acusación de homicidio.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Clarín, en su tapa de web y papel sucio de sangre y lágrimas argentinas, vuelve a la carga con la mayor mentira de la historia: que Nisman fue asesinado. ¿Por qué y cómo lo hace? La razón es sencilla: estimular las falsedades que muchos dirán hoy a propósito del pacto con Irán, el juicio en ausencia y el suicidio del fiscal, convertido en asesinato.

¿Cómo lo hacen? Relanzando uno de los clásicos disparates de Clarín. Del repertorio de Magnetto y su gente ya tenemos: el chino, el pasadizo, la puerta abierta, el tiro de lejos, la bala por atrás de la oreja, y sobre todo el comando iraní-venezolano entrenado por Fidel Castro, convertidos en el fantasma Casper, única manera de entrar al baño por los cinco centímetros que la puerta tenía abierta, según la madre de Nisman.

El monstruoso mamarracho pergeñado por Clarín, Gendarmería y Bullrich ahora agrega a 90 militares que pasarán a declarar, solo porque estuvieron en el Ejército cuando Milani era jefe. Dice Magnetto, a través de sus medios, que “a partir de archivos desclasificados la justicia avanza sobre las pistas de la muerte de Nisman, asesinado tras denunciar a Cristina Fernández Kirchner por el pacto con Irán”.

Dice que “la justicia avanza”. La justicia que nunca fue al juicio oral porque sabe que no tiene una sola pista. Al cabo de 10 años no tiene nada, porque no hay nada, que no sea el suicidio de un hombre atormentado por sus errores, sus mentiras, sus estafas al Estado y su mujer reprochándole que era una basura en las horas previas al balazo que se dio con el arma que pedía al que le pasaba cerca, porque ya no podía con su vida.

“Asesinado tras denunciar a CFK”, dice el cacique nacional de la extorsión. Clavado. El tipo denuncia a CFK y lo matan. Tres jueces consideraron la denuncia un dislate sin pies ni cabeza. Pero si denuncia a CFK y al rato muere, por supuesto que fue ella la criminal.

No podía ser al revés. Que justamente para hacerla aparecer como culpable mataran a Nisman los que querían aprovechar la denuncia. Hasta para pensar como dementes, había dos posibilidades. Pero eligen una, por supuesto.

El último acto del desatino de un hombre desesperado que había traicionado a los familiares y víctimas del atentado, para promover el mayor desvarío de toda la historia en el mundo criminal.

El atentado sucedió, sucede, en continuidad hasta nuestros días. Sigue tirando escombros sobre la verdad. Lo único que se sabe es que los jueces que investigaron solo quisieron mentir, que sobornaron para mentir, que merecían sólo la cárcel.

Y que la investigación sobre el encubrimiento fue otro encubrimiento de Macri y Garavano. Y que siempre fue más importante la política que la verdad. Y que lo más grave de este dolor nacional es que en diez años, acusando a un inocente de prestar un arma y diciendo monumentales tonterías, todo lo que tienen es la citación de 90 personas nuevas… y no son capaces, ni el diario, ni los acusadores, ni la familia, ni la jueza esposa del suicida, ni el mismísimo diablo, de ir a juicio oral, porque no tienen ni para empezarlo.

Nisman y su suicidio son la metáfora que nunca muere de lo que el poder real puede mentir en la Argentina.