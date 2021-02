Asesinato de Úrsula: Alberto Fernández pidió ser "inflexibles" con los femicidas 

El presidente Alberto Fernández calificó como "tremendo" el femicidio del que fuera víctima Úrsula Bahillo y pidió ser "inflexibles" con los autores de estos hechos.

"Tremendo, hay que terminar con estos hechos definitivamente en Argentina. Hay que ser inflexible con los autores de estos casos", señaló Fernández en unas breves declaraciones en Plaza de Mayo.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó el accionar de la Policía y el Poder Judicial que hicieron oídos sordos a las denuncias por violencia de género realizadas por Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en la ciudad de Rojas por su expareja, un oficial de la Bonaerense de 25 años que tenía una restricción perimetral.

“Estamos conmovidas e indignadas, no consideran este problema como una cuestión de primer orden”, se quejó Gómez Alcorta en diálogo con La Mañana, por AM750. La ministra afirmó que la víctima había hecho varias denuncias por violencia de género y cuestionó que las autoridades no hubieran reaccionado ante las sucesivas violaciones de la restricción perimetral.



Bahillo fue asesinada de diez puñaladas por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la Policía Bonaerense que fue detenido y acusado por el “homicidio calificado por violencia de género”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Marcha contra la violencia de género

En tanto, familiares de víctimas de femicidios y sobrevivientes se concentraron este mediodía frente a la Casa Rosada para reclamar justicia por las víctimas y volvieron a entregar un petitorio de audiencia con el Presidente.



La concentración comenzó poco después de las 12 en Plaza de Mayo, donde decenas de familiares y amigos colocaron fotos de las víctimas de femicidio, junto a su nombre y edad y una bandera para exigir justicia.



"Venimos a pedir justicia, lamentablemente tenemos que seguir luchando para eso", dijo en diálogo con Télam Alfredo Soggiu, padre de Carla, la joven de 28 años con hidrocefalia que murió en diciembre de 2019, luego de que los golpes recibidos por parte de expareja, Sergio Funes, le causaran desorientación y cayera al Riachuelo.



"Necesitamos que nos reciba el Presidente, que escuche nuestro testimonio, esta lamentable experiencia que nos tocó atravesar, para que entienda por qué hay que cambiar el foco. Las cosas no funcionan, no sólo hay que actuar cuando hay un femicidio, hay que enfocarse en la prevención para que no siga pasando", agregó el hombre.



Durante un breve acto, los familiares recordaron a las víctimas y describieron el estado de las causas judiciales.



Para el cierre, el actor Tomás Fonzi leyó un listado con los nombres de todas las mujeres asesinadas en lo que va del año y finalizó con un pedido al unísono de todos los presentes: "Ni una más".